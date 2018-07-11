– В связи с повышением температуры оборудование нашей ТЭЦ сегодня работает на пределе. Возможности генерации электроэнергии составляют 260 мегаватт в час. В последние недели резкий рост потребления энергии заставляет нас полностью вырабатывать этот ресурс. Самое главное – пока нет аварийных отключений, работаем в штатном режиме, – рассказал президент АО «Атырауская ТЭЦ» Айвар Рахманов.
На жару ссылается и директор западного филиала АО «KEGOC» Константин Чернохаев.
– Произошел резкий рост потребления, составляющий сейчас 130–140 мегаватт. Он покрывается по сетям KEGOC, но больше 130 мегаватт на данный момент мы передавать не можем. Используем все возможности. В том числе мощности ТШО и Кашагана. Конечно, в допустимом объеме, – пояснил он.
За помощью атыраусцы обратились и к энергетикам Мангистауской области, и к россиянам. Как пояснил первый вице-президент АО «Атырау Жарык» Меирбек Губашев, рост потребления энергии по сравнению с прошлым годом составляет около 120 мегаватт.
– Приходится вводить ограничения. У Мангистауской АЭК тоже ситуация напряженная. Поэтому оттуда нам могут направлять только порядка 10–15 мегаватт. Все резервы подключены, – уточнил Меирбек Губашев.
Энергетики заверили: сегодня действительно делается все, чтобы решить проблему. Они уже обратились также к крупным потребителям энергии с просьбой подключить собственные резервные источники. Это позволит перераспределить необходимую мощность для нужд населения.
По данным синоптиков, в ближайшее время ожидается понижение температуры. Обнадежили и известия с Мангистауской АЭК: там планируется запустить дополнительные резервы, что поможет увеличить подачу энергии в Атыраускую область.