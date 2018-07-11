– В связи с повышением температуры оборудование нашей ТЭЦ сегодня работает на пределе. Возможности генерации электро­энергии составляют 260 мегаватт в час. В последние недели резкий рост потребления энергии заставляет нас полностью вырабатывать этот ресурс. Самое главное – пока нет аварийных отключений, работаем в штатном режиме, – рассказал президент АО «Атырауская ТЭЦ» Айвар Рахманов.

На жару ссылается и директор западного филиала АО «KEGOC» Константин Чернохаев.

– Произошел резкий рост пот­ребления, составляющий сейчас 130–140 мегаватт. Он покрывается по сетям KEGOC, но больше 130 мегаватт на данный момент мы передавать не можем. Используем все возможности. В том чис­ле мощности ТШО и Кашагана. Конечно, в допустимом объеме, – пояснил он.

За помощью атыраусцы обратились и к энергетикам Мангис­тауской области, и к россиянам. Как пояснил первый вице-президент АО «Атырау Жарык» Меирбек Губашев, рост потребления энергии по сравнению с прошлым годом составляет около 120 мегаватт.

– Приходится вводить ограничения. У Мангистауской АЭК тоже ситуация напряженная. Поэтому оттуда нам могут направлять только порядка 10–15 мегаватт. Все резервы подключены, – уточнил Меирбек Губашев.

Энергетики заверили: сегодня действительно делается все, чтобы решить проблему. Они уже обратились также к крупным пот­ребителям энергии с просьбой подключить собственные резерв­ные источники. Это позволит перераспределить необходимую мощность для нужд населения.

По данным синоптиков, в ближайшее время ожидается понижение температуры. Обнадежили и известия с Мангистауской АЭК: там планируется запустить дополнительные резервы, что поможет увеличить подачу энергии в Атыраускую область.