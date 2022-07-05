Рост случаев COVID-19 в Казахстане объяснила глава Минздрава

Министр здравоохранения Ажар Гиният объяснила, почему на фоне ухудшения эпидситуации по коронавирусу в Казахстане не усиливается карантин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сейчас коллективный иммунитет есть, более 11 миллионов человек у нас в стране привито, ревакцинацию прошли около 5 миллионов человек, это почти 67% из подлежащего континента и есть переболевшие пациенты, которые заболели легкой формой, но имеют иммунитет. Поэтому на сегодняшний день мы резкие меры ограничения не принимаем», – объяснила Ажар Гиният.

Между тем она рекомендует в местах массового скопления людей носить защитные медицинские маски. Это торговые центры, аэропорты, железнодорожные вокзалы, самолеты и поезда.

Советует она также вакцинироваться против КВИ.

«Мы призываем соблюдать профилактические меры. Город Нур-Султан находится в «зеленой» зоне, но мы рекомендуем носить маски в местах массового скопления, общественных местах. 80% заболевших – невакцинированные или те пациенты, которые не получили ревакцинацию по истечении 6 месяцев. В стране достаточно вакцин», – мотивировала она.

В целом, по ее словам, сегодня эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная. Республика находится в «зеленой» зоне. Алматы с 4 июля вошел в «желтую» зону. Многие заболели в легкой форме.

Глава Минздрава заявила, что сегодня заболеваемость коронавирусом выросла по всему миру на 3%. Это связано с туризмом, с сезоном отпусков. Заболеваемость связана с омикрон-штаммом коронавируса.

«Мы готовы ко всем сценариям. Были случаи, когда в сутки регистрировались 16 тысяч случаев заболевания. Мы проходили эту волну. Сегодня зарегистрировано 187 случаев коронавируса. Медицинские организации готовы бороться с коронавирусом. Препараты, кадровые вопросы изучены…», – резюмировала Гиният.