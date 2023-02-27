Рост несчастных случаев на производстве отметили в МЧС РК

По данным министерства, рост за год составил 50 процентов.

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Председатель Комитета промышленной безопасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов рассказал на брифинге в СЦК о росте числа происшествий с летальным исходом на производстве в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Спикер отметил, что источниками потенциальной опасности являются промышленные объекты в горно-металлургической, нефтегазодобывающей, нефтехимической, химической отраслях промышленности, количество которых ежегодно увеличивается.

"В настоящее время в области промышленной безопасности поднадзорно порядка 10 тысяч промышленных предприятий, в составе которых более 200 тысяч опасных производственных объектов. По итогам 2022 года было зарегистрировано 28 аварий. В 2021 году было 20 аварий, рост составил 40 процентов. Пострадало 32 человека. В 2021 году 19 - рост 68 процентов", – сообщил спикер.

По данным Макажанова, 15 из них погибло и рост за год составил 50 процентов. В 2021 году на производстве погибло 10 человек.

Он сообщил, что одна из таких аварий произошла в ноябре прошлого года на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау", в результате которой пострадало 9 человек, из которых 5 погибло. И аналогичная авария в ноябре 2021 года произошла на шахте "Абайская" АО "АрселорМиттал Темиртау" где пострадало 9 человек, из которых 6 погибло.

По его словам, проведенный анализ показал, что основными причинами аварий и инцидентов являются нарушения требований промышленной безопасности, высокий моральный и физический износ эксплуатируемого оборудования и низкая производственная и трудовая дисциплина работников.

"За допущенные грубые нарушения требований промышленной безопасности, создающих опасность причинения вреда жизни и здоровью людей, было приостановлено 733 опасных производственных объекта. Около двух тысяч нарушений в работе "АрселорМиттал Темиртау" выявили за 2022 год", – заключил Макажанов.