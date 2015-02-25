Рост вопреки ожиданиям

Досжан НУРГАЛИЕВ
Выступая на брифинге в СЦК, первый заместитель министра энергетики Узакбай Карабалин отметил: за годы независимости добыча нефти в Казахстане увеличилась в 3 раза – с 25 млн. тонн в 1991 году до 80,8 млн. тонн в 2014 году. По запасам нефти Казахстан занимает 12-е место в мире, а по производству углеводородного сырья – 17-е место. Ранее он также приводил цифры и по газу, добыча которого за годы независимости возросла в 5 раз.
На сегодня в Казахстане в группу лидеров по добыче нефти входят такие компании, как ТОО «Тенгизшевройл» – 26,7 млн. тонн, «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» – 12,2 млн. тонн, АО «РД «КазМунайГаз» – 8,1 млн. тонн, АО «Мангистаумунайгаз» – 6,3 млн. тонн и АО «СNPC-Актобемунайгаз» – 5 млн. тонн.
Как подчеркнул У. Карабалин, росту производства нефте­газовой отрасли способствуют меры по реализации ряда крупных проектов на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, топливные запасы которых превышают 1 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
– Одна из проблем отечественной практики нефтедобычи – это преобладание месторождений поздних стадий разработок. Поэтому нынешнее снижение мировых цен на энергоносители существенно влияет на экономическую эффективность добывающих компаний. Еще 50 лет назад нефть в мире в основном добывалась из самоизливающихся скважин. Сегодня она лежит на глубине 5–6 километров, причем зачастую имеет в своем составе примеси и обладает различными степенями вязкости. Для извлечения такой нефти необходимо применять реагенты для закачки в пласт, что влияет на себестоимость добычи, – пояснил ситуацию вице-министр.
В связи с нестабильностью мировой конъюнктуры Министерством энергетики РК проведен анализ с целью уточнения прогнозных показателей добычи нефти по республике, согласно которому в предстоящей перспективе в республике ожидается рост добычи нефти: в 2017 году – 86 млн. тонн, в 2020 году – 104 млн. тонн.
Узакбай Карабалин также рассказал о том, как продвигается проект по строительству четвертого НПЗ. Согласно этой информации, на сегодня в министерство поступило 6–7 предложений из различных регионов и компаний. Все они рассматриваются рабочей группой ведомства.
– Нефтеперерабатывающий завод должен быть расположен там, где много потребителей и имеются трубопроводы, чтобы не перевозить нефть железнодорожным транспортом, – сообщил спикер.

Система управления наукой будет реформирована
И станут ровными дороги
Серебро с золотым отливом
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
Топливные муки земледельцев
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Скорость, выносливость и дань традициям
На субботник как на праздник
Защитить права ребенка
Тепло, подаренное детям
Дорога к знаниям открыта!
Стартовал проект Ondeu
Класс с полицейским уклоном
Укрепление координации и взаимодействия
Поддержать наиболее уязвимых граждан
Просвещение – лекарство от радиофобии
Раскрывая тайну звука
Столица на пороге перемен
В гостях у Димаша Ахмедовича
Самое дорогое
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Экономим воду – сохраняем будущее
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
Перспективы сотрудничества Китая с Казахстаном и ЦА обсудили в Астане
Стремление к статусу IT-хаба Евразии: как Казахстан развивает ИИ и технологии?
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
Блогера-устаза, обозвавшего граждан коровами, привлекли к ответственности
Теннисные битвы в Астане
Весенний триумвират
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке

