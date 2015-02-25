Рост вопреки ожиданиям 805 Досжан НУРГАЛИЕВ

Выступая на брифинге в СЦК, первый заместитель министра энергетики Узакбай Карабалин отметил: за годы независимости добыча нефти в Казахстане увеличилась в 3 раза – с 25 млн. тонн в 1991 году до 80,8 млн. тонн в 2014 году. По запасам нефти Казахстан занимает 12-е место в мире, а по производству углеводородного сырья – 17-е место. Ранее он также приводил цифры и по газу, добыча которого за годы независимости возросла в 5 раз.

На сегодня в Казахстане в группу лидеров по добыче нефти входят такие компании, как ТОО «Тенгизшевройл» – 26,7 млн. тонн, «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» – 12,2 млн. тонн, АО «РД «КазМунайГаз» – 8,1 млн. тонн, АО «Мангистаумунайгаз» – 6,3 млн. тонн и АО «СNPC-Актобемунайгаз» – 5 млн. тонн.

Как подчеркнул У. Карабалин, росту производства нефте­газовой отрасли способствуют меры по реализации ряда крупных проектов на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, топливные запасы которых превышают 1 млрд. тонн нефтяного эквивалента.

– Одна из проблем отечественной практики нефтедобычи – это преобладание месторождений поздних стадий разработок. Поэтому нынешнее снижение мировых цен на энергоносители существенно влияет на экономическую эффективность добывающих компаний. Еще 50 лет назад нефть в мире в основном добывалась из самоизливающихся скважин. Сегодня она лежит на глубине 5–6 километров, причем зачастую имеет в своем составе примеси и обладает различными степенями вязкости. Для извлечения такой нефти необходимо применять реагенты для закачки в пласт, что влияет на себестоимость добычи, – пояснил ситуацию вице-министр.

В связи с нестабильностью мировой конъюнктуры Министерством энергетики РК проведен анализ с целью уточнения прогнозных показателей добычи нефти по республике, согласно которому в предстоящей перспективе в республике ожидается рост добычи нефти: в 2017 году – 86 млн. тонн, в 2020 году – 104 млн. тонн.

Узакбай Карабалин также рассказал о том, как продвигается проект по строительству четвертого НПЗ. Согласно этой информации, на сегодня в министерство поступило 6–7 предложений из различных регионов и компаний. Все они рассматриваются рабочей группой ведомства.

– Нефтеперерабатывающий завод должен быть расположен там, где много потребителей и имеются трубопроводы, чтобы не перевозить нефть железнодорожным транспортом, – сообщил спикер.