Рост ВВП Казахстана ускорился до 4,5%

По предварительным данным Бюро национальной статистики, за 10 месяцев – с января по октябрь – 2026 года реальный рост ВВП Казахстана составил 4,5%, ускорившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем за девять месяцев, сообщает пресс-служба Правительства.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основной вклад в позитивную экономическую статистику внес несырьевой сектор, который, по предварительным оценкам, вырос на 5,6%. Объем промышленного производства увеличился на 3,5%. При этом рост производства в обрабатывающем секторе увеличился с 8,6% за истекшие девять месяцев до 9,3% за десять месяцев года.

Наиболее высокие темпы роста в обрабатывающем секторе отмечены в машиностроении (22,2%), фармацевтике (50,9%), производстве готовых металличес­ких изделий (30,4%), химической промышленности (21,9%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (18,1%), продуктов питания (13%), строительных материалов (5,4%). В строительстве рост составил 13,1%, на транспорте и при складировании – 7,5, торговле – 6,2, сельском хозяйстве – 5,2, связи – 4,9%.

По мнению экономиста Бекнура Кисикова, главное в текущей ситуации развития экономики состоит не столько в самом показателе роста ВВП на 4,5%, сколько в источниках этого роста. Основным драйвером становится несырьевой сектор, темпы роста которого составили 5,6%. Это выше, чем в среднем по экономике.

Особенно важно, что ускоряется обрабатывающая промышленность. Здесь эксперт выделяет несколько направлений. Первое – обрабатывающая промышленность, где особенно заметны машиностроение, химическая и фармацевтическая промышленность, производство готовых металлических изделий и продуктов питания. Это свидетельствует о постепенном расширении производственных возможностей республики. Казахстан начинает активнее производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью, а не только экспортировать сырье.

Второе – строительство. Его рост на 13,1% говорит о высокой инвестиционной активности и масштабировании инфраструктурных и жилищных проектов. Строительство, отмечает эксперт, имеет мультипликативный эффект: оно стимулирует производство стройматериалов, металлургию, транспорт, занятость и сферу услуг.

Третье направление – транспорт и логистика. Здесь рост на 7,5% отражает увеличение экономической активности и значение транзитного потенциала Казахстана. Наша страна обладает уникальным географическим положением между крупнейшими рынками Европы и Азии. Поэтому развитие транспортных коридоров, железнодорожной инфраструктуры, логистических центров и складских мощностей может стать одним из долгосрочных конкурентных преимуществ.

Четвертое – внутренний рынок. Рост торговли на 6,2% и сельского хозяйства на 5,2% показывает, что экономическая активность поддерживается не только экспортом, но и внутренним спросом, производством и потреблением.

Есть и еще один важный фактор – инвестиции. По данным Национального банка, за январь – сентябрь 2026 года инвестиции в основной капитал выросли на 7% в реальном выражении, а инвестиции в несырьевой сектор без учета бюджетного финансирования – на 25%.

Таким образом, по словам Бекнура Кисикова, наблюдается несколько взаимосвязанных процессов: расширение промышленного производства, развитие инфраструктуры, увеличение инвестиционной активности и укрепление внутреннего рынка. Однако важно понимать, что высокие темпы роста отдельной отрасли еще не означают сопоставимого вклада в общий ВВП. Например, рост фармацевтики на 50,9% впечатляет, но для оценки ее макроэкономического значения необходимо учитывать долю отрасли в экономике.

Нынешняя динамика позволяет говорить о положительных структурных изменениях в экономике Казахстана.

На протяжении многих лет экономический рост страны в значительной степени зависел от конъюнктуры сырьевых рынков, прежде всего нефти. Сегодня становится очевидным, что даже при проблемах в добывающем секторе экономика продолжает расти благодаря другим отраслям.

Показателен и тот факт, что за январь – сентябрь 2026 года добывающая промышленность демонстрировала снижение на 4,3%, тогда как обрабатывающая выросла на 8,6%. Это говорит о том, что несырьевые отрасли постепенно приобретают все большее значение.

По мнению отраслевого эксперта, в этом контексте необходимо обратить внимание на три обстоятельства. Первое – качество экономического роста.

– Необходимо переходить от количественных показателей к качественным. Важно не просто увеличить объем производства, но и создавать конкурентоспособные товары, которые смогут замещать импорт и выходить на внешние рынки. Если предприятие производит больше продукции, но при этом критически зависит от импортного оборудования, комплектующих и технологий, то реальная глубина локализации остается ограниченной, – отмечает Бекнур Кисиков.

Второе – производительность труда и доходы населения. Экономический рост должен отражаться не только в статистике ВВП, но и в благосостоянии граждан. Важнейшие критерии – насколько увеличивается реальная покупательная способность населения, создаются ли высокопроизводительные рабочие места, растут ли доходы работников и возможности малого и среднего бизнеса.

Третье – устойчивость инвестиционной модели. Рост строительства и инфраструктуры – это позитивный фактор. Однако необходимо следить, чтобы экономический рост не поддерживался исключительно бюджетными расходами, кредитованием и государственными инвестиционными программами.

Отдельно эксперт отмечает перспективу проекта «Народная стройка». Ожидается, что он будет реализован не просто как программа строительства объектов, а как инструмент развития отечественного производства, привлечения малого и среднего бизнеса, подготовки кадров и локализации строительных материалов, и его эффект может выйти далеко за рамки строительной отрасли.

Итак, Казахстан постепенно переходит от модели экономики, где основную роль играли добыча и экспорт природных ресурсов, к более сложной и диверсифицированной модели. Но этот переход еще не завершен. Для устойчивого развития необходимо добиться трех результатов: чтобы отечественная промышленность производила больше товаров с высокой добавленной стоимостью, чтобы частный бизнес становился самостоятельным источником инвестиций и инноваций, а экономический рост сопровождался повышением реальных доходов населения.