Вернут ли Ashyq в Нур-Султане на фоне роста случаев COVID-19

Главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова прокомментровала эпидемиологическую ситуацию по КВИ в столице, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"С конца июня текущего года в столице эпидемиологическая ситуация по КВИ имеет динамику роста: если буквально месяц назад в сутки регистровались единичные случаи, то в последние 2 недели среднесуточная регистрация достигла 120 случаев. За последние сутки зарегистрировано 118 лабораторно подтвержденных случаев КВИ. Несмотря на рост числа случаев, необходимо сказать, что на сегодня заболеваемость протекает в менее агрессивной форме и нет больных на ИВЛ", – говорится в сообщении.

По ее словам, течение коронавирусной инфекции не изменилось, симптомы остались те же.

"Порядка 70% случая заболевания приходится на лиц, у которых прошло уже достаточное время после получения прививки. Рост заболеваемости был прогнозируемым, так как в летний период увеличивается число социальных контактов из-за отпусков", – дополнила Сархат Бейсенова.

Она отметила, что внедрение программы Ashyq и запрета на въезд или выезд из городан пока под вопросом.