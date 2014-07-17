Рост заболеваемости менингитом в Астане связан с жаркой погодой

Общество
Айнур Курамысова

Рост заболеваемости менингитом в Астане вызван жаркой погодой, установившейся в последние 2 месяца, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на заместителя председателя Агентства РК по защите прав потребителей, главного государственного санитарного врача Жандарбека Бекшина.

"Сезонный рост заболеваемости всегда начинается в августе-сентябре, но в этом году сдвиг произошел на месяц раньше, из-за жары в июне-июле", - сказал Бекшин на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, с начала 2014 года в Астане зафиксировано 47 случаев заболеваний менинго-кокковой инфекцией (менингит).

"Ситуация под контролем. Управление здравоохранения Астаны этим вопросом занимается. Критических моментов нет", - заверила в свою очередь министр здравоохранения РК Салидат Каирбекова.

Напомним, ранее санитарные врачи Астаны обращались к населению с просьбой не купаться в фонтанах в жаркую погоду, так как последствия могут быть опасными для здоровья.

В летний период в городе зарегистрировано сезонное острое инфекционное заболевание - энтеровирусная инфекция (ЭВИ), которая связана с климатическими особенностями.

В этом году с наступлением жарких дней врачи отмечают повышение заболеваемости среди детей. Именно жаркая погода способствуют тому, что многие дети используют доступные для купания фонтаны города и близлежащие водоемы.

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