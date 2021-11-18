Ростом госдолга Казахстана встревожен глава Сената

Экономика
Лаура Тусупбекова
Фото пресс-службы Сената Парламента РК
Спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе рассмотрения проекта трехлетнего республиканского бюджета на пленарном заседании выразил обеспокоенность ростом государственного долга страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В проекте бюджета 2022 года заложено 1,2 трлн тенге на обслуживание госдолга.

«К 2026 году ожидается, что эта сумма будет на уровне уже 2,5 трлн тенге. При условии, если не будет дополнительных заимствований», - подчеркнул спикер Сената.

В то же время он отметил, что сегодня идет активное заимствование не только на уровне Правительства, но и на уровне регионов.

«Долг местных исполнительных органов вырос в 2 раза - до 1,7 трлн тенге и продолжает увеличиваться. Важно не допускать неконтролируемого роста заимствований со стороны местных исполнительных органов», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что требуют контроля и долги, которые гарантированы государством.

«Такие долги сегодня оцениваются в размере 1 трлн тенге на данный момент. С начала года он вырос почти на 125 млрд», - заявил он.

В заключении Счетного комитета к проекту бюджета приводятся данные, когда привлеченный неправительственный долг тем или иным способом трансформируется в государственный долг. Государство вынуждено за счет госбюджета обслуживать этот долг.

«Нужно не упускать из внимания долги местных госорганов и долги, которые гарантируются государством», - добавил Маулен Ашимбаев.

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