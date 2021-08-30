Общество Ровесник Конституции бесстрашная Салтанат Мария Шило, Костанайская область

Путь к цели



Строгая, собранная, сильная, волевая. Серьезный взгляд. Классический образ спортсменки, офицера полиции. Но стоит Салтанат улыбнуться, и все меняется – девушка излучает не только силу, но тепло, жизнерадостность, искренность. Ее знакомые, коллеги, родные ценят в Салтанат все качества – ее обаяние именно в многогранности личности. А еще уважают ее за неимоверное трудолюбие и умение идти к выбранной цели. В чем бы это ни проявлялось – в спорте, в работе, в личном.



Салтанат сейчас работает в отделе кадровой политики Костанайской академии МВД им. Ш. Кабылбаева, но послужной список у нее разнообразный. Быть полицейским она мечтала с детства. Перед глазами пример братьев отца, ей нравилось, что дяди стоя­ли на страже покоя и порядка, защищали людей, обеспечивали их безопасность. Хотелось того же. Семья – папа, мама и старшая сест­ра – поддерживала. И не стала препятствовать, когда для достижения цели Салтанат после того, как окончила 9 классов одной из лучших в области гимназии, не пошла в 10-й (хоть и училась очень хорошо), а поступила в колледж на юриста. Она хотела скорее дос­тичь цели, а еще скорее пойти работать и самостоятельно накопить на дальнейшее обучение, помочь родителям.



Цели Салтанат добилась. Колледж окончила в 2014 году, устроилась в управление специа­лизированной службы охраны Костанайской области, работала в службе 102, в центре оперативного управления ДВД области, аналитическом отделе. Параллельно продолжает учиться – сначала окончила вуз, теперь поступила в магистратуру, обу­чается заочно.



Ей немного жаль, что не удалось стать следователем, но, возможно, все еще впереди – девушке нравится открывать для себя многогранность работы структуры, которая не всегда видна и понятна поверхностному взгляду. Для непосвященного полицейские – это лихие ребята, которые гоняются за плохими парнями, эдакий стереотип из фильмов. Но Салтанат знает, что все намного сложнее и что каждая служба нужна и важна. К примеру, сотрудники цент­ра оперативного управления отслеживают потенциальных нарушителей с помощью видео­камер, расставленных по городу, работают в тесной связке с сот­рудниками патрульно-постовой службы.



В послужном списке у Салтанат не только добросовестное отношение к своим обязанностям, но и дисциплинированность. Ей доводилось раскрывать кражи по горячим следам, работая вмес­те с коллегами: она – глаза, они – руки и ноги. Она отслеживала нарушителя по камерам, сослуживцы задерживали его по ее наводке.



Оценила она и эффективность аналитического отдела, когда на основе данных по криминальной активности определенных райо­нов города туда направлялись дополнительные силы, в итоге неблагоприятные участки становились более безопасными.



В октябре Салтанат должны присвоить очередное звание. Сейчас она старший лейтенант полиции, будет капитаном. И она благодарна профессии за то, что та учит ее оставаться всегда собранной, будь то взаимодействие с людьми или работа с документами. Потому что быть полицейским – это прежде всего умение концентрироваться и сох­ранять готовность к действию в каждый момент.



Четыре по две



– То есть четыре раунда по две минуты, – объясняет девушка. – Когда была в группе юниоров, было еще меньше – три раунда по две минуты. В молодежной группе стало чуть больше времени. Но все равно бой короткий, а для него нужна длительная и постоянная подготовка. Все усилия, затра­ченные на нее, воп­лощаются на ринге. Нельзя халтурить, недорабатывать, нужно работать над собой систематичес­ки, чтобы эти минуты оказались результативными. В жизни так тоже часто бывает: для решающих моментов важны усилия, затраченные ранее.



Салтанат улыбается и говорит, что в бокс попала случайно. Нет, она всегда была спортивной, бегала быстрее мальчишек в классе. Но целенаправленно о боксе не думала. Тренер сначала к девушкам (Салтанат пришла с подругой) отнесся скептически. Дал нагрузку на тренировках наравне с мальчиками. Но они не сдались, бегали кросс, занимались. И победили. А через полгода Салтанат одержала еще одну важную победу – заняла третье место на международном турнире в Алматы. Потом были еще призовые места на республиканском уровне, но та первая победа никогда не забудется. Она смогла!



Профессионально спортом девушка занималась до завершения обучения в колледже. После из большого спорта ушла, потому как работа в полиции не оставляла места для тренировок и сборов – иногда приходилось работать сутками, быть готовой к внеочередным вызовам. Салтанат отговаривали уходить из бокса. Всерьез предлагали стать профессио­нальным рефери, пост­роить карьеру, иметь возможность ездить по миру. Но девушка осталась верна своей цели, мечте. И вовсе не хотела уезжать из любимой страны.



Вместе расти



О том, что она ровесница Конституции, Салтанат узнала в школе. Помнит, как они гордились всем классом, что родились в год, когда был принят Основной закон государства. Эта гордость и поныне с ней. Потому что Салтанат растет вместе со страной и радуется всем изменениям к лучшему, которые происходят в Казахстане. Изменение облика городов, улучшение жилищных условий, рост зарплат, море возможностей, которые сегодня есть у молодых людей, – все это прекрасно.



Не менее радуют изменения, которые происходят и в непос­редственном круге общения девушки. Когда она была совсем маленькой, мама с папой переехали в город, чтобы дать дочерям больше возможностей. Они всегда очень много работали для того, чтобы дочки ни в чем не нуждались. И поначалу, когда страна только оправлялась от мощнейшего политико-экономического потрясения, просто выбивались из сил. Но по мере роста и развития молодого государства его поддержка становилась все ощутимее. Поэ­тому появилась возможность приобрести собственное жилье, работать так же старательно, но в более благоприятных условиях, постепенно улучшать жизнь, путешествовать.



Девушка говорит, что благодарна своей стране и за то, что она сделала для нее лично. Возможность заниматься боксом, проявить себя, ездить на сборы в разные города – это все благодаря поддержке государства, которое вкладывало в развитие спорта. У Салтанат еще в школе появилась уникальная возможность побывать в разных городах Казахстана, увидеть, какая большая и прекрасная ее родина, какая она разная.



– Когда я впервые увидела Кас­пийское море, просто остолбенела, – улыбается девушка. – Смотрела и не могла поверить: неужели это действительно со мной происходит? А алматинские горы? Я помню, когда у нас были сборы недалеко от Алматы, в горах, мы выходили на пробежку, надевали теплые носки, на них кроссовки и бежали прямо по снегу. И я опять же не могла поверить, что это все происходит со мной, обыч­ной девочкой из Костаная. Всегда, во всех поездках после соревнований мне нравилось знакомиться с новыми городами страны, гулять по ним. Бокс дал мне возможность лучше узнать Казахстан, его природу, разнообразие.



Конституцию Салтанат не просто читала, но и изучала – она же юрист по образованию, работает в правоохранительных органах. Говорит, что главная ценность Основного закона не только в том, что он защищает граждан страны, но и в том, что красной строкой здесь проходит важный посыл: любому гражданину в первую очередь нужно оставаться человеком, ценить и уважать права других, быть патриотом своей страны.

