фото предоставлено театром

В столице состоялся ряд мероприятий, посвященных юбилею этого храма искусства. В частности, прошли презентация книги «Национальный театр» и брошюр, посвященных творческому пути артистов театра, а также конференция. Открылся малый зал имени Жакыпа Омарова, основателя театра, была представлена портретная галерея актеров старшего поколения.

В ходе торжественного вечера поздравительное письмо Вице-Президента РК Ерлана Карина зачитал ответственный сотрудник секретариата Вице-Президента РК Калкаман Сарин.

«Уважаемый коллектив Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева! От всей души поздравляю вас с 35-летним юбилеем! 35 лет – значимая веха на пути становления и развития этого очага искусства, покорения новых творческих высот. За эти годы театр внес весомый вклад в развитие национального сценического искусства и стал уникальным культурным центром, завое­вавшим особое место в сердцах зрителей. Коллектив театра стал ярким примером творческого поиска, высокого профессионального мастерства и преданности национальному искусству. Труд артистов, выдающихся мастеров сцены, режиссеров и всех работников театра всегда заслуживает глубокого уважения. Пусть ваша деятельность по сохранению национального духа и популяризации ценностей отечественного искусства всегда будет плодотворной!

Желаю всему коллективу творческих успехов, больших достижений, новых художественных открытий и неизменной любви зрителей. С юбилеем!» – говорится в приветственном адресе.

Поздравительное письмо министра культуры и информации Армана Кырыкбаева коллективу театра зачитал заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации Шерхан Талапов: «Поздравляю вас с 35-летним юбилеем Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева! Изучая путь становления и развития театра, рожденного вместе с независимостью, мы получаем возможность глубже осмыслить один из важных этапов развития национального сценического искусства, творческие поиски того времени и вклад выдающихся деятелей культуры. За 35 лет театр сформировал собственный творческий почерк, представив на своей сцене выдающие­ся произведения национальной драматургии и лучшие образцы мировой классики. Раскрывая языком театрального искусства темы национальных идеалов, человеческого долга, любви и милосердия, коллектив сумел найти путь к сердцам зрителей. Имя Калибека Куанышбаева – одного из основоположников казахского профессионального театрального искусства – возлагает на коллектив особую ответственность. В каждой странице истории театра – преданность артистов своему делу, сохранение национальных актерских традиций и их развитие через новые творческие поиски. Пользуясь случаем, выражаю всему коллективу искреннюю признательность за самоотверженное служение искусству и плодотворный труд».

За эти годы зрители увидели немало блестящих постановок, вспомним некоторые из них. Так, 15 ноября 1991 года история театра началась со спектакля по трагедии Габита Мусрепова «Ахан серэ – Актокты». Спустя два года театру было присвоено имя Калибека Куанышбаева. В разные годы театром руководили заслуженный деятель искусств РК Жакып Омаров, народный артист Казахстана Кадыр Жетписбаев, народный артист СССР Азербайжан Мамбетов. Каждый из них внес неоценимый вклад в развитие театра. Коллектив, который зрители с любовью называют театром «Каллеки», сыграл огромную роль в становлении культурной жизни столицы.

Первого значимого международного успеха коллектив добился в 1996 году. На театральном фес­тивале тюркоязычных стран «Туганлык», проходившем в Уфе, за постановку музыкальной комедии Ш. Хусаинова «Алдар Косе» театр был удостоен звания лауреата.

За три десятка лет театр прошел большой путь. Он получил статус академического, а два года назад, согласно Указу Главы государства, – национального. Несколько лет назад театр переехал в новое здание, ставшее одной из архитектурных и культурных дос­топримечательностей столицы. Современная сцена и техничес­кие возможности открыли дополнительные перспективы для реализации творческих проектов. За три с лишним десятка лет у театра менялись статус, локация, но любовь зрителей оставалась неизменной. Разнообразный репертуар и талантливый коллектив создают тот самый дух высокого искусства и преемственности поколений.

Сегодня в театре служат пять народных артистов и 29 заслуженных деятелей Казахстана. В коллективе также есть заслуженные артисты РК, лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын» и премии Союза молодежи «Серпер». Представители старшего, среднего поколений и молодые артисты служат высокому искусству, продолжая театральные традиции. Среди народных артистов – Корлан Калиламбекова, Гульжан Аспетова, Тлектес Мейрамов, Болат Ыбыраев и Нуркен Отеуыл.

В репертуаре театра широко представлены произведения классической национальной и мировой драматургии, современные постановки и музыкальные спектакли. Среди них – «Абай», «Айман – Шолпан», «Карагоз» по мотивам произведений Мухтара Ауэзова, «И дольше века длится день», «Тополек мой в красной косынке» (Ч. Айтматов), «Отелло», «Ромео и Джульетта» (У. Шекспир), «Вишневый сад» (А. П. Чехов), «Лейли и Меджнун» (Н. Гянд­жеви), «Мукагали», «Шамши» (Серик Тургынбекулы), «Кунанбай» (Таласбек Асемкулов), «Гос­пожа Бопай» (Роза Муканова), «Хан Жошы» (Думан Рамазан), «Площадь согласия» (Толен Абдик), «Кюй» (Абиш Кекилбаев), «Кровь и пот» (Абдижамил Нурпеисов) и другие постановки, которые вносят яркие краски в культурную жизнь столицы. Особое место в творческой деятельности театра занимают музыкальные спектакли, которые проходят в сопровождении симфонического оркестра и ансамбля народных инструментов. Сегодня театр активно участвует в республиканских и международных фес­тивалях, представляя казахское сценическое искусство за пределами страны. Сочетая традиции нацио­нальной театральной школы с современными художественными подходами, коллектив продолжает расширять творчес­кие горизонты и работать над новыми постановками.

В рамках торжественного вечера состоялась концертная прог­рамма, зрителям представили фрагменты спектаклей «Ана – Жер-ана» и «Кеш». Звучали интересные воспоминания о жизни театрального коллектива, актеры и публика почтили память ушедших из жизни деятелей искусства, отдав дань уважения их наследию. В этот вечер никто не остался без внимания: слова признательности прозвучали также в адрес специалистов, работающих за кулисами.

Юбилей – важная веха в истории театра. Сохраняя традиции национального сценического искусства, коллектив театра продолжает искать новые творческие подходы, наполняя их интересными художественными решениями.