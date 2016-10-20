​Ровесники независимости

Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

Это ТОО – «градообразующее» предприятие райцент­ра, ценно оно в первую очередь тем, что при высоком качестве и доступных ценах предоставляет услуги населению, ориентируясь на социальное партнерство, оказывая спонсорскую помощь, из года в год создавая новые рабочие места. Так отозвался о предприятии аким района Аскар Муратулы.

А начиналось все намного скромнее и путь к успеху был тернистым. Летом 1991 года инженеру по технике безо­пасности Зерендинской автобазы Павлу Кельму неожиданно позвонило руководство района, предложив возглавить малое предприятие по перевозке пассажиров. Вновь испеченному директору в то время было 28 лет. Сразу нахлынула такая масса проб­лем, что, казалось, если коллектив не удержится месяц, второй, на третий «лавочку» можно прикрывать.

Удержался до 1996 года. Абсолютно все пассажирские перевозки на тот момент были убыточными. В самые трудные минуты подоспела помощь государства в виде дотаций.

– Молодой стране было крайне тяжело, но тем не менее уже тогда протягивала руку помощи такому же молодому производству, – вспоминает П. Кельм. – С тех пор постоянно чувствуем заботу государства.

В 1995 году (хватит баловать, учитесь плавать самостоятельно) дотации отменили. Многие пассажирские автопредприятия обанкротились. Подобная участь ждала и зерендинцев. Решающую роль сыграли личные качества руководителя предприя­тия. Он не опустил руки, не соблазнился бизнесом «купи-продай», вместо этого объя­вил о намерении создать новые рентабельные участки, не отказываясь от прежних услуг, то есть пассажирских перевозок.

Автобусы для людей были тогда едва ли не единственным средством передвижения, лишить их этой услуги означало на многих жизненных планах поставить точку. Не зря на сельских сходах при отчетах власти первой проблемой называлось автобусное сообщение.

Конкретно в Зерендинском районе оно не замирало ни на один день. В течение последующих двух лет поя­вились новые услуги: грузоперевозки, такси, АЗС. Затем пришла приватизация. Экспериментальное малое предприятие меняет вывеску на ТОО «Рейн».

– Вот тогда у нас развязались руки, стали бурно развивать другие виды деятельности.

В товариществе появились новые АЗС, деревообрабатывающий цех, участки по поставкам населению угля, дров, открылись собственные магазины. Параллельно развивался строительный бизнес. За участие в программе «Доступное жилье» ТОО «Рейн» удостоено диплома I степени. Силами предприя­тия построены 5-этажное общежитие в Кокшетау, 2 трехэтажных дома в Зеренде, свыше десятка коттеджей.

Позже этот список дополнили зона отдыха «Лагуна», ресторанный бизнес, СТО, участок для проведения тех­осмотра автотранспорта, придорожный сервис. Что характерно, предприятие расширялось без сокращения старых производств. Но забегать вперед не будем, важно было понять, как в конце 90-х, когда проблемы наступали одна на другую, о кредитах для села и речи не могло быть, ТОО выживало да еще и развивалось.

Сегодня, например, странно слышать, что в 1996–1998 годах сельский залог банками второго уровня не принимался. Но это история, плохая или хорошая, она наша. Курдасы, страна и ТОО «Рейн», существовали в тех условиях, которые сопровождали отечественный бизнес. И вместе они зарабатывали на будущие преференции для МСБ, ничуть не сомневаясь, что такое время наступит.

– Не принимали залог, а залог был ого-го-го, где брали деньги на существование и развитие? – спрашиваю Павла Павловича.

– Не поверите, но первый кредит в сумме 5 миллионов тенге (деньги тогда были большие) взяли, считай, под честное слово. Правда, ставки оказались грабительскими – 30%, однако иного выхода не было, – отвечает предприниматель. – Полученные средства грамотно вложили, и через 3 года они дали первую прибыль.

Пытаюсь выяснить секреты грамотного вложения. Ответ несколько обескураживает:

– Не жадничать, высоко держать марку предприятия, идти навстречу людям.

– Давно собственник, единоличный хозяин ТОО, можно и на себя поработать, – подначиваю собеседника.

– На себя – вопрос второстепенный, – продолжает он, – продвинутый бизнес предпочитает коллективизм, без людей никуда, гроша в кармане не будет, а когда есть чувство причастности к общему делу, можно горы свернуть.

Такой пример приведу. АТП сохранило все прежние ремонтные цеха: токарный, фрезеровочный, медницкий, слесарный, аккумуляторный, моторный, кузнечный, сварочный, топливной аппаратуры. От заказов нет отбоя. Хорошие деньги можно на этих услугах заработать, подсказывали ему помощники, давайте сделаем вход на частную территорию платным. Как платным? – не понял Пал Палыч, идут-то наши зерендинцы…

Собственник товарищества является председателем районной ассоциации предпринимателей. Ему надоело призывать, критиковать коллег за неучастие в развитии местного туризма. В то же время Зерендинскую курортную зону облюбовали богатые инвесторы со стороны, цены выставили заоблачные, даже среднему классу услуги не по карману. Решил Пал Палыч личным примером раскачать проблему. Взяв в аренду неухоженный берег озера, превратил его за 2 года в сказку, обогнав по посещаемости соседние признанные оздоровительные центры. Цены доступные, услуги классные, поэтому здесь летом яблоку негде упасть.

Между прочим, тоже грамотное вложение денег. Дает хорошую прибыль придорожный сервис. Бизнесу нельзя стоять на месте, часто повторяет он: заржавеет и оскудеет. Благополучие собирается по крохам и не один день – тоже его твердое мнение.

В последний приезд увидел его необычайно радостным, кстати, таким он вышел и на фото.

– Низкопроцентный кредит получили? – вопрос с порога.

– Почти угадали, – отвечает. – Представляете, во время кризиса государство пошло на беспрецедентные меры по поддержке сельских предпринимателей. Прорабатывается снижение процентной ставки через фонд «Даму», что означает: 19% путем субсидирования превращаются в 9%, 10% затрат берет на себя государство. Это, авторитетно заявляю, настоящая реальная поддержка, о которой мы давно мечтали.

По словам известного предпринимателя, МСБ в случае реализации этой программы получит новый доселе невиданный импульс. Первое – снизится себестоимость продукции, второе – возрастет зарплата работников, третье – самое главное, появится уверенность в завтрашнем дне.

Сказать нечего, государство приготовило достойный подарок бизнесу, да еще в юбилейный год. Отдачу обещаем, на то мы и курдасы, смеется Пал Палыч, льготные кредитные займы теперь будем вкладывать в модернизацию основного производства, то есть в транспортные перевозки.

20 млн тенге налогов в год получает районная казна от ТОО «Рейн», товаро­оборот предприятия превысил 500 млн тенге, создано 170 рабочих мест… Главное – коллектив поверил в светлый завтрашний день, что добавило ему сил и уверенности в развитии. 

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