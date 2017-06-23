​Ровесница мамонтов

Изучением этого древнейшего животного, и сегодня населяющего степи Казахстана, вместе с другими специалистами занимается директор Музея природы, входящего в систему Респуб­ликанского государственного предприятия «Ғылым ордасы», кандидат биологических наук Пируза Тлеубердина.

Казахстан – колыбель сайги

Глядя на современные снимки гуляющих на нашим казахстанским степям сайгаков, трудно представить, что это уникальное животное существовало на планете почти миллион лет назад! Тогда его соседями были мамонты, шерстистые носороги, длиннорогие бизоны, пещерные львы, которые, увы, остались в далеком прошлом. А вот сайга пронеслась сквозь столетия, сумев дожить до наших дней и, судя по всему, неплохо в них себя чувствуя.

– Сайгак – один из самых древних сохранившихся представителей так называемой мамонтовой фауны, – поясняет Пируза Тлеу­бердина. – Большинство этих видов под влиянием изменения климата или охоты вымерло, но сайгак – исключение, он сумел не только выжить, но и стать распространенным животным наших степей. В этом смысле сайгак – «живое ископаемое», и он всегда будет с нами, потому что нас с ним роднит степь, его среда обитания, – говорит она.

Многие тысячелетия назад, в эпоху каменного века, которая по-научному называется эпохой палеолита, человек и сайга соприкасались очень близко – для человека это животное было не только источником охотничьего промысла, но и чем-то вроде художественной натуры, которая заставила наших древних предков запечатлевать его контуры на каменных стенах своих пещер. Именно такие наскальные рисунки были найдены в Семиречье в ущелье Тамгалы.

Вообще, на территории Казахстана обнаружено 35 местонахож­дений с остатками ископаемой сайги из позднепалеолитичес­ких стоянок от реки Урал до Алтая, что, по мнению ученых, свидетельствует о достаточно широком ее обитании в этих краях в послеледниковую эпоху.

Самые древние остатки ископаемой сайги обнаружены вместе с другими жившими тогда представителями животного мира в пойме реки Сарлыбай в Примугоджарье и в Прииртышье (близ села Подпуск и Ямышево), которые гуляли в богатых травами степях примерно 300 тыс. лет назад.

– Как свидетельствуют находки, ареал сайги – современницы мамонтовой фауны – был поистине огромен – от берегов Атлантического океана до Аляски. В Азии сфера обитания этого животного простиралась через территорию Казахстана, долины таких сибирских рек, как Иртыш, Енисей, Лена, проникая до Новосибирских островов. В связи с таким обширным ареалом эту антилопу можно назвать евразийской, – считает Пируза Тлеубердина. – Остатки роговых стержней и частей скелета сайги были обнаружены вместе с археологическими артефактами в древней стоянке Ушбас (северо-восточный склон хребта Большой Каратау). В позднепалеолитическую эпоху сайга, согласно имеющимся находкам, населяла всю северную половину Казахстана. В разных регионах страны их остатки встречались и в более поздние эпохи в поселениях неолита, энеолита и в эпоху бронзы.

Надо отметить и такой удивительный факт, что сайгаки обладали уникальной способностью приспосабливаться к изменяющимся климатическим условиям – они смогли выжить и даже практически не измениться(!) в ледниковый период, да и в послеледниковье сайга также без заметных изменений приспособилась к условиям степей, полупустынь и пустынь Казахстана.

Королева степей

… Кто бывал в наших степях, наверняка помнят, как изумительно пахнет там травами, среди них всегда выделяется особый, горьковатый аромат полыни – любимое лакомство сайги. Это животное не может не удивлять каждого, кто хоть раз его видел. Еще в начале XVI века его описал австрийский путешественник и историк Сигизмунд фон Герберштейн, причем он называл сайгаков «лесными овцами», умеющими стремительно бегать и высоко прыгать. Герберштейн не ошибся, сайгаки действительно способны развивать скорость до 80 км в час и двигаться так в течение длительного времени!

Как считают ученые, бег сайгака совершенно необычен – его тело словно летит по воображаемой прямой. Причем во время бега происходит смена ритма: в бег рысью «вплетаются» довольно высокие прыжки. Животное как будто бы подгоняет самого себя. Такого уникального рисунка бега нет ни у одного животного.

Быстро бегать сайгакам помогает очень смешной на вид нос, похожий на обрубленный у основания «горбатый» хобот слона с двумя ноздрями на конце. В горбе расположены большие полости, где вдыхаемый воздух согревается зимой, а летом очищается от пыли. Особенно это важно потому, что на бегу сайгаки держат голову опущенной вниз.

От суровых морозов животных спасает густой длинный мех, появляющийся после осенней линьки. Весной они снова линяют, одеваясь в менее теплый весенне-летний наряд.

Надо сказать, что необычный нос нужен сайгакам и для того, чтобы общаться – с его помощью животные издают различные звуки, например, самцы так привлекают самок и пугают соперников. А сайгачьи мамы общаются со своими детенышами, причем именно с помощью звуков между ними устанавливается прочная связь. Интересно, что практически сразу после рождения, а это обычно происходит весной, сайгачата стараются встать на ножки. Через неделю они уже хорошо бегают, а через месяц щиплют траву.

А вот название «лесная овца» сайгаку не очень подходит, ведь водятся эти животные в степях и полупустынях, практически лишенных густой растительности. Пустынные травянистые растения – вот то, чем готовы лакомиться сайгаки, поэтому они с удовольствием поедают и горькую полынь, и питательную лебеду, и даже колючий пырей.

Спасти и сохранить

Еще не так давно, в конце 90-х годов прошлого века, численность сайги в Казахстане (а у нас находится более 95% ее мировой популяции) достигала свыше одного миллиона, но за короткое время, к 2003 году, это животное было практически уничтожено: осталась всего 21 тыс. голов. Уничтожали сайгаков в основном из-за рогов, якобы применяющихся в качестве лекарственного сырья в восточной медицине.

Поэтому еще 15 лет назад, в 2002 году, Международным союзом охраны природы этот вид был отнесен к категории «CR», то есть «находящийся в критическом состоянии». А в 2005 году Правительством Казахстана была принята специальная программа по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов копытных животных и сайгаков. До 2020 года запрещен отстрел и отлов сайгаков.

По инициативе Министерства сельского хозяйства РК была проведена огромная работа по восстановлению численности сайгаков, результатом которой стало увеличение численности животных до 295,4 тыс. особей в 2015 году. К сожалению, поч­ти половину из них в тот же год унесла болезнь, и сейчас в стране численность сайгаков составяет всего 108,3 тыс. особей. Это уникальное реликтовое животное должно быть сохранено.