Долгожительницу поздравили в Мангистауской области

Фото: акимат Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поздравил со 100-летием Суйген Кентанову, проживающую в селе Аташ Тупкараганского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Глава региона выразил благодарность матери за тяжёлый труд, которая в военные годы приступила к работе в раннем возрасте, став свидетелем событий двух столетий.

«Вы преодолели множество трудностей на своем жизненном пути, оставив трудовой след в истории страны. Ваши честный труд, здравомыслие и смелость станут великим наследием для следующего поколения. Вековая жизнь – результат вашего трудолюбия и выдержки, вашей безграничной любви к Родине», – сказал Нурдаулет Килыбай.

Суйген әже поблагодарила акима области за поздравление, дав свое благословение. Она родилась в 1925 году в селе Жармыш, пережила ужасы военного времени и боль тяжелого труда в тылу. В годы войны работала в колхозе. Позже переехала в г. Форт-Шевченко, занималась производством муки на предприятии «Рыбный цех ревкома Мангышлак», где трудилась до достижения пенсионного возраста.

Супруг Макаш Кентанов участвовал в Великой Отечественной войне, получив три ранения.

В годы послевоенные годы занимал различные должности. Скончался в 1971 году в возрасте 45 лет из-за травмы, полученной на фронте. Суйген әже, не сдавшаяся перед трудностями, теперь живет счастливой жизнью со своим сыном, невесткой и внуками. Любимая мама четырех сыновей и двух дочерей, мудрая бабушка десяти внуков, двенадцати правнуков, пяти племянников.