Ровно год назад по поручению Президента был создан общественный социальный фонд «Қазақстан халқына». О том, что сделано за это время и каковы перспективы, мы беседуем с председателем фонда Болатом Жамишевым.
Общество
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Ровно год назад по поручению Президента был создан общественный социальный фонд «Қазақстан халқына». На сегодня в него поступило 131,7 млрд тенге от крупнейших компаний, частных благотворительных структур и организаций, меценатов и физических лиц – всего от 79 тыс. доноров. О том, что сделано за год и каковы перспективы, мы беседуем с председателем фонда Болатом Жамишевым.