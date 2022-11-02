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Роза для кандидата

Лаура Тусупбекова

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова побывала в мотивационном центре «Гиззат» сообщества людей с ограниченными возможностями «Шапағат» в Туркестане.

По официальным данным, около 697 тыс. человек в Казахстане имеют инвалидность, более 419 тыс. из них – трудоспособного возраста.

– Это большая часть общества, которая должна быть интегрирована в социум. Ни один гражданин не должен чувствовать себя лишним или ненужным. Центр занимается адаптацией к социальной среде, реабилитацией. Это важная работа, – отметила Салтанат Турсынбекова.

По ее словам, важно оказывать помощь не только детям, но и взрослым, а также людям, которые заботятся о родственниках с инвалидностью.

– Важно поддерживать тех, кто заботится о людях с особыми потребностями. Сегодня пособия и пенсии не покрывают самые элементарные нужды семей. Кроме того, для людей с инвалидностью не продумывается инфраструктура, – сказала кандидат.

Существует и другая проблема – казахстанские работодатели в большинстве своем не понимают, что люди с инвалидностью могут быть прекрасными работниками, а возможности удаленного формата позволяют еще лучше организовать рабочий процесс.

Сегодня сообщество «Шапағат» столкнулось с одной важной проб­лемой. Как рассказал основатель организации Еркинбай Шалтан, в учреждении есть хорошее тренажерное оборудование для реа­билитации, но его невозможно запатентовать.

– Зарубежные тренажеры не имеют такую эффективность, как те, что есть в центре. К сожалению, нет предприятий, которые могли бы дать сертификаты или лицензию на эти тренажеры. Без сертификатов не дают патент, – посетовал он.

Салтанат Турсынбекова в завершение рассказала о своей предвыборной программе. Прощаясь, члены сообщества подарили ей красивейшую розу из собственного сада.

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