Рожать легче, чем строить – аким Алматы

Общество
Жания Уранкаева
Фото с сайта uralskweek.kz
Рожать немного легче, чем строить огромную инфраструктуру. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявил аким Алматы Бауыржан Байбек, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным градоначальника, в 2016 году в школы города прибыло на 12 тыс. детей больше, чем было прогнозировано ранее. В 2017 году число первоклассников было выше на 16 тыс.

"Количество детей дошкольного возраста ежегодно увеличивается на 12 тысяч, что равно 42 детским садам. Мы сегодня сказали, что доведем до 100 процентов (охват детей дошкольными образовательными учреждениями – прим. автора), а за два года детей стало больше на 24 тысячи, уже другая цифра. Но рожать немножко легче, чем строить огромную инфраструктуру", – сказал аким.

По его словам, Алматы испытывает большое миграционное давление, и с каждым годом количество людей, желающих жить в южной столице, только  растет. 
 
"Каждый третий студент учится у нас ( в Алматы – прим. автора), а когда оканчивают обучение, 70 процентов не уезжают, остаются в Алматы. С одной стороны, это хорошо, но с другой – конечно, нагрузка. И еще рождаемость растет. Чем больше строим детских садов, тем больше молодых людей создают семьи, рождаются дети. Это же хорошо. Но мы не успеваем", – сказал он.

Популярное

Все
О недрах и не только
Оберегая важнейший ресурс
Доверие как фундамент легитимности
Конституционные основы политической трансформации
Код степной государственности
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Токаев принял президента ЕБРР
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Ночь – не время для детских прогулок
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
МВД: Потерпевшим от интернет-мошенничества возвращено 4,8 млрд тенге
Основа государственности и общественного согласия
Мощности увеличились в три раза
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Подиум для всех
Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области
Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль
Перезагрузка «Астаны»
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы

Читайте также

«Нацфонд – детям»: казахстанцам выплатили почти 63 млн долл…
Более 2 тысяч казахстанцев приняли участие в проекте «Жанұя…
В Академии госуправления завершилась работа акселератора мо…
Три детеныша енота-полоскуна появились на свет в Алматинско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]