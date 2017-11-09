Рожать легче, чем строить – аким Алматы

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Рожать немного легче, чем строить огромную инфраструктуру. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявил аким Алматы Бауыржан Байбек, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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По данным градоначальника, в 2016 году в школы города прибыло на 12 тыс. детей больше, чем было прогнозировано ранее. В 2017 году число первоклассников было выше на 16 тыс.
"Количество детей дошкольного возраста ежегодно увеличивается на 12 тысяч, что равно 42 детским садам. Мы сегодня сказали, что доведем до 100 процентов (охват детей дошкольными образовательными учреждениями – прим. автора), а за два года детей стало больше на 24 тысячи, уже другая цифра. Но рожать немножко легче, чем строить огромную инфраструктуру", – сказал аким.
По его словам, Алматы испытывает большое миграционное давление, и с каждым годом количество людей, желающих жить в южной столице, только растет.
"Каждый третий студент учится у нас ( в Алматы – прим. автора), а когда оканчивают обучение, 70 процентов не уезжают, остаются в Алматы. С одной стороны, это хорошо, но с другой – конечно, нагрузка. И еще рождаемость растет. Чем больше строим детских садов, тем больше молодых людей создают семьи, рождаются дети. Это же хорошо. Но мы не успеваем", – сказал он.