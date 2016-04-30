​Рожденный ползать вверх...

Впрочем, «люди-пауки» по жизни – народ малоприметный, дай им волю – вообще карабкались бы по скалам и высотным зданиям без всенародной поддержки. Да только не получается: каждое их восхождение – как гром среди ясного неба, сопровождающийся большой спонсорской и информационной поддерж­кой. Тысячи алматинцев на месте старта Алена Робера – все та же реакция на кибер­информацию о его приезде.

Интересное дело: сколько помню себя – десятилетиями читал в «Советском спорте» о каком-то (или каких-то) «человеке-пауке». А чтобы Алена Робера не путали с теми, заметки о которых в советские времена у нас публиковались под рубрикой «Гримасы капиталистического спорта», он скромно, едва пошевелив губами, сказал на пресс-конференции: «Я – французский «человек-паук», меня правильно так называть». Выходит, это интернациональный паучий бренд с человеческим лицом.

Ален Робер – скалолаз и покоритель более семидесяти небоскребов во всем мире. На его счету восхождения (вернее, заползания) на такие рукотворные вершины, как башни Петронас в Куала-Лумпуре (Малайзия), Агбар в Барселоне (Испания), многочисленные отели «Хилтон», главный корпус МГУ в Моск­ве, самое высокое в мире здание – небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, высота – 828 метров). Туда, кстати, из-за конструктивных особенностей здания Ален Робер поднимался со страховочными приспособлениями, хотя предпочитает работать на высоте без всяческих присосок и веревок.

В Казахстан «человек-паук» приехал впервые, никогда он не был и в соседних цент­ральноазиатских странах. На штурм Esentai Tower (168 мет­ров над уровнем земли) его пригласили производители электронной техники, запускавшие в продажу новую серию своей продукции. Его задачей была, кроме всего прочего, и реклама этих новинок.

На предстартовой пресс-конференции Робера все же больше волновала не цена суперсовременной чудо-техники и не сроки поступления смартфонов в продажу, а то, как бы побольше времени уделить своей подготовке к покорению высотки из стекла и бетона. Дело в том, что на улице дул шквалистый ветер, в любую секунду за пик Esentai Tower могли зацепиться блуждающие по предгорь­ям свинцовые тучи. А эти неугомонные журналисты все задают и задают свои вопросы, среди которых оригинальных для него – меньше процента.

А нам все было интересно знать. Оказалось, что в Алматы «человек-паук» успел уже что-то посмотреть и насладиться природой Заилийского Алатау. А вот других зданий для покорения в городе не приметил: его интересуют только высокие и сверхвысокие конструкции. На мой вопрос о том, есть ли у него ученики или последователи, этакие маленькие «человечки-паучки», гость из Франции ответил однозначно: таковых нет. Не то к сожалению, не то к радости... И еще. На Esentai Tower по настоянию организаторов шоу он должен был забраться с помощью страховочных приспособлений: порывы ветра и угрозы выпадения дождя не вдохновляли хозяев небоскреба.

На стартовой площадке Алена Робера бурно приветствовали вос­торженные алматинцы. А потом, когда бесстрашный супергерой на своей вертикальной дистанции делал небольшие остановки и сверху приветствовал горожан, они вновь и вновь аплодировали ему.

Победу над очередной вершиной «человек-паук» одержал чуть более чем через час после начала восхождения. И все это время публика не расходилась, ожидая увидеть на самой верхушке Esentai Tower знаменитого гостя из Франции, в этот вечер сделавшего знаменитым самое высокое здание Алматы.