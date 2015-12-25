Как только открылся занавес и зазвучала музыка Чайковского, началось увлекательное путешествие по страницам великодушной и трогательной сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Вместе с девочкой Мари, проявившей сострадание к игрушке, зрители стали свидетелями чуда – превращения куклы в прекрасного принца. Атмосфере волшебства способствовало не только мастерство музыкантов, актеров и танцоров, но и большой экран, как увеличительное стекло, преображающий реальность в сказочную действительность.
Очаровательной Мари и благородному Щелкунчику, смешному и неказистому только на первый взгляд, хлопали, не жалея ладоней, и дети, и взрослые. Ведь под Новый год чуда ждут и те, и другие. И чудо свершилось! Главным его автором стал режиссер-постановщик Даулет Муратпеков. Блестяще справились со своими ролями и его соавторы: симфонический оркестр (художественный руководитель – Берик Батырхан, главный дирижер – Ернар Нуртазин), камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер Гульмира Куттыбадамова, хормейстер Данара Ташатова).
Гармонично вписались в контекст сказочного преображения духовой оркестр (главный дирижер Аким Мухатжанов), ансамбль народного танца «Шалқыма» (художественный руководитель Абдирасул Есекеев), группа эстрадного танца «Артист» (художественный руководитель Даулет Муратпеков) и, конечно, артисты Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького Екатерина Максим (Мари), Александр Корженко (рассказчик) и Сергей Маштаков (Щелкунчик). Особых восторгов удостоились маленькие артисты детской филармонии, ставшие поющими снежинками и вальсирующими цветами.
Смолкли звуки музыки. Мари и Щелкунчик остались в своем конфетном государстве, а мы окунулись в свою обычную повседневность, в которой все-таки остается место для любви, сострадания, благородства и самоотверженности. А это и есть настоящее чудо. Пока не утрачена вера в доброту, нам по плечу не только с семиглавым мышиным чудищем сразиться, но и самим стать чуточку отзывчивее.