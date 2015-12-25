​Рождественская феерия

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Валентина ФИРОНОВА, Астана
фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Как только открылся занавес и зазвучала музыка Чайковского, началось увлекательное путешествие по страницам великодушной и трогательной сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Вместе с девочкой Мари, проявившей сострадание к игрушке, зрители стали свидетелями чуда – превращения куклы в прекрас­ного принца. Атмосфере волшебства способствовало не только мастерство музыкантов, актеров и танцоров, но и большой экран, как увеличительное стекло, преображающий реальность в сказочную действительность.

Очаровательной Мари и благородному Щелкунчику, смешному и неказистому только на первый взгляд, хлопали, не жалея ладоней, и дети, и взрослые. Ведь под Новый год чуда ждут и те, и другие. И чудо свершилось! Главным его автором стал режиссер-постановщик Даулет Муратпеков. Блестяще справились со своими ролями и его соавторы: симфонический оркестр (художественный руководитель – Берик Батырхан, главный дирижер – Ернар Нуртазин), камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер Гульмира Куттыбадамова, хормейстер Данара Ташатова).

Гармонично вписались в контекст сказочного преображения духовой оркестр (главный дирижер Аким Мухатжанов), ансамбль народного танца «Шалқыма» (художественный руководитель Абдирасул Есекеев), группа эстрадного танца «Артист» (художественный руководитель Дау­лет Муратпеков) и, конечно, артисты Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького Екатерина Максим (Мари), Александр Корженко (рассказчик) и Сергей Маштаков (Щелкунчик). Особых восторгов удостоились маленькие артисты детской филармонии, ставшие поющими снежинками и вальсирующими цветами.

Смолкли звуки музыки. Мари и Щелкунчик остались в своем конфетном государстве, а мы окунулись в свою обычную повседневность, в которой все-таки остается место для любви, сострадания, благородства и самоотверженности. А это и есть настоящее чудо. Пока не утрачена вера в доброту, нам по плечу не только с семиглавым мышиным чудищем сразиться, но и самим стать чуточку отзывчивее.

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