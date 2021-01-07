Рождество объединяет людей разных поколений вокруг общечеловеческих ценностей – Балаева

Общество
Фото: facebook.com
Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поздравила казахстанцев с праздником Рождества, передает Kazpravda.kz.   

"От всей души поздравляю всех православных со светлым праздником – Рождеством Христовым! Своими теплыми традициями Рождество объединяет людей разных поколений вокруг главных общечеловеческих ценностей – теплоты семейного очага, милосердия, любви к ближнему. Очень многие из нас выросли в дружной интернациональной среде. И до сих пор в Казахстане все религиозные праздники отмечают вместе люди разные по вере, но родные по душе. Это уникальная черта нашего народа", – написала Аида Балаева в Facebook.

По словам министра, уважительное отношение к чувствам верующих и их религии – важнейшая из основ государственной политики нашей страны.

"Казахстан благодаря мировоззрению и общечеловеческим убеждениям Елбасы давно стал всемирной площадкой для межрелигиозного диалога. Еще важнее, что взаимоуважение и терпимость к представителям других религий для наших людей – чувства врожденные, естественные. Православные христиане являются неотъемлемой частью казахстанского общества и, опираясь на постулаты своей веры – доброту, сострадание, взаимное уважение, вносят огромный вклад в сохранение мира и согласия, духовно-нравственное и культурное развитие нашей страны. Пусть этот светлый праздник принесет каждому благополучие, счастье, душевную гармонию и процветание. Искренне желаю всем доброго здоровья, успехов и взаимопонимания!" – заключила министр.

Популярное

Все
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Очередные находки древнего океана Тетис
ChatGPT на казахском: общество «Қазақ тілі» представило результаты работы с OpenAI
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
Казахстан предложил новые инициативы по развитию культурного сотрудничества в формате C5+1
Из зерна получают… горючее
Учителя готовы к переменам
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

ООН: Почти каждый 70-й житель Земли - вынужденный переселен…
Сезон открыт!
Какие ми-ми-мишки!
Субсидии: предусмотреть – не значит выплатить

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]