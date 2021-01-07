Рождество объединяет людей разных поколений вокруг общечеловеческих ценностей – Балаева

Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поздравила казахстанцев с праздником Рождества, передает Kazpravda.kz.
"От всей души поздравляю всех православных со светлым праздником – Рождеством Христовым! Своими теплыми традициями Рождество объединяет людей разных поколений вокруг главных общечеловеческих ценностей – теплоты семейного очага, милосердия, любви к ближнему. Очень многие из нас выросли в дружной интернациональной среде. И до сих пор в Казахстане все религиозные праздники отмечают вместе люди разные по вере, но родные по душе. Это уникальная черта нашего народа", – написала Аида Балаева в Facebook.
По словам министра, уважительное отношение к чувствам верующих и их религии – важнейшая из основ государственной политики нашей страны.
"Казахстан благодаря мировоззрению и общечеловеческим убеждениям Елбасы давно стал всемирной площадкой для межрелигиозного диалога. Еще важнее, что взаимоуважение и терпимость к представителям других религий для наших людей – чувства врожденные, естественные. Православные христиане являются неотъемлемой частью казахстанского общества и, опираясь на постулаты своей веры – доброту, сострадание, взаимное уважение, вносят огромный вклад в сохранение мира и согласия, духовно-нравственное и культурное развитие нашей страны. Пусть этот светлый праздник принесет каждому благополучие, счастье, душевную гармонию и процветание. Искренне желаю всем доброго здоровья, успехов и взаимопонимания!" – заключила министр.
"От всей души поздравляю всех православных со светлым праздником – Рождеством Христовым! Своими теплыми традициями Рождество объединяет людей разных поколений вокруг главных общечеловеческих ценностей – теплоты семейного очага, милосердия, любви к ближнему. Очень многие из нас выросли в дружной интернациональной среде. И до сих пор в Казахстане все религиозные праздники отмечают вместе люди разные по вере, но родные по душе. Это уникальная черта нашего народа", – написала Аида Балаева в Facebook.
По словам министра, уважительное отношение к чувствам верующих и их религии – важнейшая из основ государственной политики нашей страны.
"Казахстан благодаря мировоззрению и общечеловеческим убеждениям Елбасы давно стал всемирной площадкой для межрелигиозного диалога. Еще важнее, что взаимоуважение и терпимость к представителям других религий для наших людей – чувства врожденные, естественные. Православные христиане являются неотъемлемой частью казахстанского общества и, опираясь на постулаты своей веры – доброту, сострадание, взаимное уважение, вносят огромный вклад в сохранение мира и согласия, духовно-нравственное и культурное развитие нашей страны. Пусть этот светлый праздник принесет каждому благополучие, счастье, душевную гармонию и процветание. Искренне желаю всем доброго здоровья, успехов и взаимопонимания!" – заключила министр.