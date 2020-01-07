Рождество является праздником вечных духовных ценностей – Назарбаева

Фото предоставлено источником
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева направила митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру поздравление с православным Рождеством Христовым, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Сената.
"Поздравляю Вас и всех православных верующих Казахстана со светлым праздником Рождества. Рождество Христово является праздником вечных духовных ценностей, объединяющим представителей разных народов и культур. Наполняя сердца людей любовью, милосердием, состраданием к ближнему, Рождественские дни учат ценить жизнь и жить в гармонии с окружающими. Вместе с этим праздником приходят мир, добро, благие помыслы и дела", – говорится в тексте поздравления.
Председатель Сената отметила, что все эти ценности близки каждому члену казахстанского общества.
"Благодаря им наша страна динамично двигается вперед, укрепляет социальное благополучие и духовное согласие, развивает экономику. В этот добрый праздник от всего сердца желаю каждому из нас мира, добра, любви, благополучия и процветания", – подчеркнула Дарига Назарбаева.