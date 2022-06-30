Розничная цена останется – Ногаев о стоимости сжиженного газа с июля

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, как изменится цена на газ после окончания срока госрегулирования цен, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Представители СМИ поинтересовались, удается ли сдерживать цену на сжиженный газ в регионе. Их также интересовал ответ на вопрос о том, какие меры будут предприниматься после окончания срока госрегулирования цен, то есть после 4 июля.

«Вопрос компетенции Министерства энергетики и Агентства по защите и развитию конкуренции. По моей информации из данных ведомств, с 1 июля розничная цена останется, утвержденная агентством, и Министерство энергетики на 15% увеличивает отпускную цену на газ. На конечном потребителе это не скажется», – заверил аким.