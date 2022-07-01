Розничные цены на сжиженный газ в Казахстане повышаться не будут – Минэнерго

Повышение предельной оптовой цены на сжиженный газ не повлияет на ценообразование в розничной торговле. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Казахстана, передает Kazpravda.kz.

1 июля 2022 года вступит в силу приказ Министерства энергетики РК об утверждении предельной оптовой цены сжиженного нефтяного газа (СНГ) на уровне 33 600 тенге/тонна, что в переводе на литры составит 19,7 тенге за литр, с начала года оптовая цена составляла 28 тысяч тенге/тонна (16 тенге/литр) (ссылка: https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/documents/details/321617?lang=ru).

«Повышение оптовых цен на сжиженный газ на 20% (3,7 тенге/литр) в первую очередь направлено на поддержку производства сжиженного газа заводами. Эта мера позволит обеспечить частичное справедливое распределение доходов между производителями и реализаторами сжиженного газа и стимулировать заводы к производству сжиженного газа, так как при текущей оптовой цене в 28 тысяч тенге за тонну основная доля прибыли остается у субъектов рынка, которые занимаются розничной реализацией сжиженного газа, а заводы-производители работают в убыток», – пояснили в министерстве.

При этом в Минэнерго сообщили, что в настоящее время Агентство по защите и развитию конкуренции РК проводит работу по продлению сроков государственного регулирования предельных розничных цен – розничные цены СНГ для конечных потребителей повышаться не будут и останутся на прежнем уровне. Приказ будет действовать до 1 января 2023 года.