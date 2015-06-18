Розница прибавляет Свежий выпуск 427 Алина ПАК

Комитет по статистике МНЭ также сообщает, что объем реализации товаров торгующими предприятиями составил в январе – мае 2015 года 1 219,0 млрд тенге, или в реальном выражении на 0,4% больше, чем в январе – мае 2014 года.

В январе – мае 2015 года объем торговли на рынках и индивидуальными предпринимателями увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в реальном выражении на 6%, доля данного канала реализации в общем объеме розничной торговли составила 45,9%.

В структуре розничной торговли преобладают непродовольственные товары (65,2% к общему объему розничной торговли). Розничная реализация непродовольственных товаров увеличилась на 3,7% по сравнению с соответствующим периодом прош­лого года, продовольственных товаров – на 0,8%.

На 1 июня 2015 года объем товарных запасов торговых предприя­тий в розничной торговле составил 309,9 млрд тенге, в днях торговли – 61 день.

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли рес­публики в январе – мае приходится на города Алматы (28,5%) и Астану (11,1%) и Карагандинскую область (9,8%).



