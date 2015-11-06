​Розница смещается в регионы

В целом по республике объем розничной торговли сократился на 1,9% – до 539 млрд тенге. В минусе 8 регионов. В то же время области, окружающие мегаполисы, показали значительный рост.

Так, Акмолинская область увеличила розничный торговый оборот на 9,1% – до 17,9 млрд тенге. Для сравнения – рынок Астаны прибавил всего 1,2%. В Алматинской области за месяц объем розничной торговли увеличился на 4,2% – до 32,2 млрд тенге. Это произошло на фоне резкого падения объемов торговли в Алматы, где рынок просел сразу на 4%. Тем не менее на долю южного мегаполиса приходится более четверти всего розничного оборота РК.

А две названные области также лидируют по месячному приросту официального среднего чека на одного городского жителя (Акмолинская – на 4,3 тыс., до 51,1 тыс. тенге, Алматинская – на 2,8 тыс., до 68,8 тыс. тенге).

В среднем по РК один среднестатистический горожанин потратил в предприятиях розничной торговли 54 тыс. тенге, на 1 тыс. меньше, чем годом ранее.