Китай готовится покорить мир новым сортом красных роз. Цветы эти не имеют шипов, могут долго стоять в вазе, не увядая, и более 10 дней храниться в холодильнике без ущерба для внешнего вида, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

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О подарке от китайских селекционеров любителям королевы цветов сообщило издание Global Times. Новый сорт роз назван "Шигуан" (буквально "время и свет" на китайском языке) и был представлен широкой публике несколько дней назад. Выводила его целая команда специалистов во главе с экспертом по селекции роз Ли Шубинем (Li Shubin).

В КНР полагают, что новый сорт обретет любовь как потребителей, так и садоводов. Причем не только потому, что не имеет шипов. Подобные сорта "королевы цветов" уже существуют. "Время и свет" отличается от них устойчивостью к повреждениям и толстыми лепестками, позволяющими лучше переносить обработку и хранение.

По мнению селекционеров, в новом году Китай сможет выйти на мировой рынок с 20-30 миллионами стеблей бесшипных красных роз и потеснить на нем производителей других стран.

Международный рынок роз, к слову, сравнительно легко переносит глобальные потрясения и считается быстрорастущим. В 2025 году, по оценкам экспертных организаций, его объем превысил 35 миллиардов долларов США, а к 2034-му эта цифра практически удвоится и достигнет 62 миллиардов. Китай, как страна, в которой селекцией роз занимаются очень давно, уверенно входит в число основных участников его рынка.