Розыгрыш молодых людей привел к самоубийствам в ЗКО

Фото с сайта klops.ru
Шутка с петлей на шее привела к самоубийству двух молодых людей в Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на портал allinfo.kz
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Как сообщается, трагедия случилась в селе Сайхин Бокейординского района области.
25-летний житель села Сайхин Даулет и его друг решили разыграть подругу молодого человека Зухру. Они отправили ей фотографию Даулета, на которой он запечатлен висящим в петле.
Девушка, решив, что ее друг покончил жизнь самоубийством, тоже решила свести счеты с жизнью. В тот же день, узнав о результатах своего злого розыгрыша, Даулет тоже повесился в родном селе Сайхин.
В акимате Бокейординского района ЗКО информацию частично подтвердили.
"Действительно, в сарае во дворе своего дома был найден повешенным 25-летний местный житель. Он был разведен. Никакой информации о том, что из-за него повесилась девушка, или причины трагедии, у нас нет. Предсмертной записки он не оставил", – рассказал аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов.
На страничке Зухры в социальной сети подруги девушки написали ей прощальные слова и негодование о последствиях "идиотской шутки".
"Пусть твои друзья знают, как ты пошутил. Вы с другом прислали фото, что ты повесился, на самом деле ты был жив. Она повесилась. И тебе ничего не оставалось, как уйти из жизни вслед за ней, – написала подруга погибшей. – Это адресовано доброму другу, который прислал это фото Зухре. Живи с этим и знай, что на твоей совести две безвинные жизни".