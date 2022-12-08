РПП обратилась к предпринимателям, попавшим в трудную ситуацию в связи с ЧС в Экибастузе

Общество

Всех предпринимателей, попавших в трудную ситуацию в связи с ЧС в Экибастузе, РПП просит обращаться в Палату предпринимателей.

Фото пресс-службы НПП "Атамекен"

Палата предпринимателей Павлодарской области через «горячую линию» собирает информацию о субъектах бизнеса Экибастуза, пострадавших от аварии на городской ТЭЦ и местных теплосетях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НПП "Атамекен".

Как сообщается, директор Экибастузского городского филиала Палаты предпринимателей Павлодарской области Медият Мусанап совершает объезды субъектов бизнеса, которые понесли ущерб из-за аварии на ТЭЦ и теплосетях города.

Всех предпринимателей, попавших в трудную ситуацию в связи с ЧС в Экибастузе, РПП просит обращаться в Палату предпринимателей по номерам телефонов:

- 8 7182 66 03 11 (приёмная РПП «Атамекен»);

- 8 771 173 43 42 (заместитель директора РПП «Атамекен» Серик Максутович Аубакиров);

- 8 777 781 49 14 (директор Экибастузского филиала РПП «Атамекен» Медият Мадениетович Мусанап).

Пункты приёма заявлений о возмещении ущерба:

- школа № 4, ул. Абая, 84; тел.: 33-77-50, 8-777-474-31-31;
- школа № 21, ул. Петренко, 7; тел.: 76-01-91, 8-777-269-43-12;
- ГЦК «Онер», ул. Ауэзова, 147 А; тел.: 33-34-64, 33-40-10;
- музыкальная школа, ул. Ауэзова, 55/1; тел.: 55/1, 74-06-24, 8-777-624-50-56;
- школа № 36, ул. Сатпаева, 23; тел.: 40-00-36, 8-777-277-70-68;
- школа № 23, ул. Сатпаева, 24; тел.: 37-07-50, сот.8-777-658-99-99.

Напомним, Палата «Атамекен» составила алгоритм действий для бизнеса по возмещению нанесённого ущерба.

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