РРССАМ – проект века

В Центре коммуникаций Кызылординской области при ТОО "Сыр медиа" прошел брифинг заместителя акима области Серика Кожаниязова, рассказавшего о ходе реализации второй фазы важнейшего для региона проекта "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря" (РРССАМ). Как выяснилось, к практическому воплощению новых компонентов уникального проекта, в рамках которого был построен Малый Арал, планируется приступить уже в следующем году.С. Кожаниязов напомнил о большом позитивном влиянии реализации ини­циированного Главой государства грандиозного проекта "РРССАМ" на социально-экономическую ситуацию в регионе. В его рамках была проведена масштабная работа по реконструкции гидротехнических сооружений­ и спрямлению русла, укреп­лению береговых защитных дамб на реке Сырдарье, что позволило почти в 2 раза – до 700 кубометров в секунду – увеличить зимнюю пропускную способность главной водной артерии области. Одновременно была возведена надежная 14-километровая Кокаральская перемычка с водосбросным сооружением, отделившая Малый Арал от обреченной основной части моря. В итоге была решена не только актуальная задача по повышению безопасности в сложный паводковый период населенных пунктов Приаралья, большая часть которых, включая Кызылорду, расположена в опасном соседстве с Сырдарьей, но и обеспечена возможность аккумулировать пресную воду в рукотворном водоеме. И надо сказать, расчеты проектировщиков РРССАМ не просто оправдались, но и превзошли ожидания.В 2006 году вместо прогнозируемых 5–6 лет, ровно через год после перекрытия прорана на Кокральской дамбе, Малый Арал достиг проектной отметки: уровень воды поднялся с 38 до 42 м (Балтийская система), а объем водоема увеличился почти в два раза – с 15 до 27 куб. км. Значительно расширилась и акватория моря, о чем ярко свидетельствует его стремительное приближение к Аральску. Оно стало ближе в 4,5 раза: сегодня город и Малый Арал разделяют всего 17 км.Но не только столь стремительное восстановление казахстанской акватории Арала можно назвать причиной признания успешности реализации РРССАМ, в том числе в западных странах, журналисты которых весьма красноречиво нарекли совместный проект Казахстана и Всемирного банка "проектом века" и даже "библейским чудом", отмечая, что впервые человечеству удалось построить море. Важнейшее значение РРССАМ – в экономическом эффекте.Пресноводный приток из Сырдарьи значительно снизил минерализацию водоема. И если прежде в соленой жиже едва уживалась завезенная в 80-е годы минувшего столетия камбала-глосса, добыча которой из-за сложности отлова донной рыбы достигала менее половины от 400-тонного лимита, то уже вскоре в Малый Арал вместе с пресной водой возвратились традиционные обитатели. Причем более двух десятков, в том числе ценные виды: сазан, судак, сом. Малый Арал, еще в период полноводности моря славившийся прекрасной кормовой базой и богатыми уловами, вновь вернул себе рыбопромысловое значение с более чем 10-кратным ростом добычи рыбы после реализации РРССАМ. Поверил в высокие перспективы Малого Арала и бизнес: только в Аральске были построены два крупнейших рыбоперерабатывающих завода, которые сегодня получили еврономер и поставляют продукцию в том числе в страны Евросоюза.Сыграл позитивную роль грандиозный проект в улучшении водоснабжения сельхозугодий, включая орошаемые земли и сенокосы, повлияв даже на экологическую обстановку, климат. Дожди и снег в казахстанской, северной части Арала перестали быть редкостью, обеспечив влагозарядку почвы и возрождение пастбищ.И не удивительно, что уникальный проект получил логическое продолжение. Правда, случилось это в 2005 году, во время ввода в эксплуатацию первых объектов РРССАМ, когда многим из вышеперечисленных достижений только предстояло сбыться, стать явью. В тот год с рабочей поездкой регион посетил Глава государства и предложил разработать новую комплексную программу по возрождению Арала, которая создаст более обширные возможности для социально-экономического развития региона, решения актуальных вопросов борьбы с последствиями экологического кризиса от катастрофического усыхания моря.Инициатива Нурсултана Назарбаева по разработке второй фазы РРССАМ была поддержана Всемирным банком, который совместно с Правительством РК выделил необходимые средства на подготовку нового проекта. В тесном контакте с местным населением ведущими учеными западных стран и Казахстана к реализации было предложено 8 компонентов РРССАМ-2. Шесть из них стоимостью 23,2 млрд. тенге будут реализованы в рамках первого этапа. Это восстановление левобережного шлюза-регулятора Кы­зылординского гидроузла, спрямление русла реки Сырдарьи на участках Корганша и Турумбет, строительство защитных дамб в Казалинском и Кармакшинском районах и автодорожного моста около поселка Бирлик, восстановление Камышлыбашской и Акшатауской озерных систем в Аральском районе, а также реконструкция и расширение выростных прудов на участке Тастак Камышлыбашского рыбопитомника. Затем придет очередь продолжения реконструкции северной части Аральского моря и создания рабочего центра управления водными ресурсами в казахстанской части бассейна реки Сырдарьи, по которым уже готовится необходимая документация.Прогнозы же специалистов по РРССАМ-2,­ озвученные С. Кожаниязовым на брифинге, весьма обнадеживающие, позволяющие и новую комплексную программу с полным основанием назвать грандиозной. В частности, реализация проекта даст возможность обеспечить устойчивое водоснабжение орошаемых земель площадью 63 тыс. га и обводнить около 250 тыс. га пастбищ и сенокосов. Повысить защиту от затопления населенных пунктов с населением более 15 тыс. человек и построить надежную автомобильную переправу через Сырдарью неподалеку от села Бирлик Казалинского района. Существенное развитие получит рыбная отрасль благодаря почти двукратному увеличению объема воды в Малом Арале, до 52 кубокиломет­ров, увеличению акватории водоема с 3 151 до 4 645 кв. км и снижению минерализации воды с 12 до 8 граммов на литр, обводнению озерных систем. В этом случае специалисты прогнозируют многократное увеличение объема добычи рыбы – до 30 тыс. тонн. А жители Аральска могут рассчитывать на возвращение статуса портового города: волны Арала будут плескать всего в 1 км от их домов. И конечно же, стоит ждать и улучшения экологической обстановки.– В 2014 году вторая фаза проекта "РРССАМ" была включена в Государственную программу управления водными ресурсами Казахстана и "дорожную карту" первоочередных мер социально-экономической политики РК на 2014 год, утвержденную Правительством, – сообщил С. Кожаниязов, отметив, что на днях проведено заседание республиканской бюджетной комиссии, на котором принято положительное решение по финансированию РРССАМ-2 за счет средств займа Всемирного банка и софинансирования из республиканского бюджета. По его словам, в ближайшее время соглашение о займе будет подписано с Всемирным банком и ратифицировано Парламентом РК. Уже определены и сроки реализации РРССАМ-2. Практическая работа по уникальному проекту начнется уже в следующем году и завершится в 2020-м.