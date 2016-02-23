​«Рубель» – это не рубль, а утюг

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Мы так привыкли к этому незаменимому предмету быта, что не мыслим без него свою жизнь, особо не задумываясь, когда появились утюги и чем, собственно, гладили раньше. Вот и решили сотрудники музея достать из запасников свою коллекцию и показать широкой публике, будучи заранее уверенными, что она вызовет интерес.

Помню, как в детстве, перебирая на чердаке бабушкиного дома «сокровища», с сестрой обнаружили утюг, поднять который нам оказалось не под силу. Почти такой же экземпляр я увидела и в коллекции областного музея. И только теперь узнала, что весит он 3,9 кг! Старший научный сотрудник музея Лариса Морозова осторожно взяла с полки литой из чугуна утюг, показав на нем клеймо в виде якоря. Не исключено, что это было штучное производство.

Другие экспонаты изготовили на промышленных предприятиях. Судя по штампу «РСФСР ЗД утюжный Касимов», можно предположить, что утюг был изготовлен в период 1920–1930 годов на одном из старейших заводов Рязанской области, который был основан в 1830-м в городе Касимове. В советское время там открылось литейное производство, а предприятие переименовали в утюжно-механический завод. Еще два утюга обозначены клеймом «ЗД Митинский». Митинский чугунолитейный завод был основан в XIX веке в Тульской области, и на нем выпускали «угольные» утюги.

– Утюги в XIX веке были дорогой вещью, – говорит Л. Морозова. – При литье их украшали орнаментом, передавали по наследству от матери к дочери. Наличие утюга в доме считалось символом достатка и благополучия его хозяев. История усовершенствования утюга длинная и занимательная, а фантазия людей, предпринимавших попытки улучшить это средство, и вовсе впечатляет.

Непосвященному человеку сразу и не догадаться, что утюг был когда-то деревянным, имел непривычную форму и назывался рубелем. В коллекции музея – четыре рубеля и две качалки. Один из них выделяется своими размерами: длина 82 см, а ширина 7 см. Рубели поступили в музей в 1978 и 1993 годах. Сотрудники музея привезли их из собирательской этнографической экспедиции в Сайрамский и Тюлькубасский районы. Один из рубелей, по заверению его хозяйки Н. Грибовой, изготовлен в 1960 году и многие годы использовался ее семьей для глажки. Судя по отшлифованной руками сельских гладильщиц поверхнос­ти, рубелю пришлось много трудиться.

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