Рубен АНДРИАСЯН: Зритель обязан получить инъекцию добра

– Никогда не даю оценок, считая, что это прерогатива зрителя. Лично же я доволен тем, что мы достаточно напряженно и интенсивно отработали сезон, выпустили не пять премьер, как обычно, а шесть. И произошло это потому, что сумели мобилизоваться, что составляет предмет моей гордости.– …и моноспектакля "Я жду тебя, любимый". Вне плана мы выпустили "Визиты к мистеру Грину" по пьесе американского драматурга Джеффа Барона. Кстати, когда я давал согласие на эту постановку, думал о том, что такой материал грех упускать для народного артиста Юрия Борисовича Померанцева, который играет в спектакле главную роль. Хотя и предвидел неприятие темы у определенной части нашей аудитории. Тем не менее мы взяли пьесу, и Юрий Борисович прекрасно в ней работает. А ведь ему уже 92 года! Да и молодой актер Антон Митнев, его визави в этом спектакле, проявил себя очень тонким партнером.– Во-первых, мы следовали непреложному закону русского театра – к весне дай водевиль. Во-вторых, не секрет, что наш зритель охотнее идет на комедии. Для него хорошая комедия – отдохновение, а для нас – финансовая подпорка, и я не могу об этом не думать.– Что до репертуарного равновесия, то мы всегда стараемся его выдерживать, а что касается Чехова, то это моя слабость, если Чехов может быть слабостью. Ставил практически все его пьесы, кроме "Дяди Вани", эту постановку осуществил легендарный Азербайжан Мамбетов. Скажу больше, я могу гордиться, что потихонечку приучал алматинского зрителя к русской классике. Ведь раньше картина была такая: на западную классику ходили, очевидно, из-за традиционного предпочтения всего западного, а вот на русскую – с трудом. А у нас в этом плане есть и спектакли-долгожители – пять лет уже идет «Вишневый сад». Но даже если мы играем легкую комедию, всегда думаем о нравственном уроке.– Если это делать в назидательной форме, то, конечно, не стоит. Театр и дидактика – вещи не совместные, но подтолкнуть мыслительный аппарат зрителей к нужному восприятию происходящего, заставить задуматься о гранях добра и зла – вот задача театра на все века.– Видите ли, осовременивать можно тоже по-разному. Скажем, Гамлета играть в джинсах. Но я думаю, что актуализировать классику нужно прежде всего по содержанию, по попаданию ее в сегодняшний день. Классика, она потому и классика, что современна в любых исторических реалиях. А что касается "Кармен", я эту постановку не видел, поэтому и не могу судить.– Это действительно так. Почему, к примеру, я не разделяю нелюбовь многих к Роману Виктюку, потому что Роман Григорьевич, как бы он ни сходил с ума, старается убедительно доказать свое право на это сумасшествие.– В этом сезоне у нас работал прибалтийский режиссер Линас Зайкаускас, он поставил спектакль "Наш городок" по пьесе Торнтона Уайлдера. Сейчас мы пригласили главного режиссера Тбилисского русского театра имени Грибоедова Георги Маргвелашвили, он будет ставить Шекспира – "Ромео и Джульетта". В нашем театре пьеса еще не ставилась.– Я наконец нашел казахского драматурга… в Москве. Как-то, блуждая по Интернету, наткнулся на фамилию Жанайдаров. Этот молодой человек берет призы на престижных конкурсах молодых драматургов. И вот одну из его пьес мы сейчас репетируем. Она называется "Джут" и затрагивает очень болезненную страницу истории казахского народа. Пьеса интересна еще и тем, что история в ней переплетается с сегодняшним днем.– В сентябре мы поедем на небольшие гастроли в Уральск, везем четыре спектакля. А о тех длительных гастролях, которые бывали в советское время, увы, надо забыть. Сейчас это слишком дорогое удовольствие, ведь всему коллективу надо оплачивать гостиницу, выплачивать суточные, везти реквизит...– Чем больше будет таких объединений, тем лучше. И кто знает, может, когда-то это и осуществится.– Конечно, по мере возможности. Но, видите ли, в Москве та же картина, что и здесь – всеобщая усталость от новых форм.– Да, много частных, небольших театров, созданных на спонсорские деньги, в них появляется что-то интересное, кто-то идет к прорыву… К сожалению, у нас почему-то считают, что театры должны быть только государственные. Но спонсорское движение нужно поощрять.– Конечно, и царь-батюшка большие ордена давал за меценатство. Но если будут просто какие-то преференции в ведении бизнеса, льготы при обложении налогом, как это делается за рубежом, тогда и у нас станут активно вкладываться в искусство. Я не единожды говорил об этом, в том числе и на встречах Президента с творческой интеллигенцией. Может быть, когда-нибудь мы к этому подойдем.– Больше... Я понял одну простую истину: спектакль-долгожитель обычно очень добрый. И когда зритель получает эту инъекцию добра, он опять хочет прийти в театр. У нас есть спектакль по пьесе Лобозерова "Семейный портрет с посторонним" с Владимиром Толоконниковым в главной роли. На этого актера, конечно же, идут, но в то же время и спектакль тоже очень добрый. Ведь если семья ломает голову над судьбой котят, которые родились на чердаке, это уже о чем-то говорит.– Если бы я не давал молодым работать, то у меня Настя Темкина и Виталий Багрянцев до сих пор бы играли лисичек и зайчиков в сказках, а ведь они уже более десяти лет назад окончили театральный вуз. Больше скажу, по реакции нашего тбилисского гостя, который посмотрел труппу, понял, что он приятно удивлен количеством молодых перспективных актеров. Я, например, показал ему несколько кандидаток на роль Джульетты. Ведь чтобы пьеса попала в репертуар театра, нужно, чтобы она соответствовала трем параметрам: чтобы это была хорошая литература, чтобы болевые точки пьесы соприкасались с болевыми точками общества и чтобы было кому играть.– Видите ли, для этого нужен другой зал. А у нас театры строились с учетом того, чтобы в них проводить торжественные собрания. Сугубо театральные помещения должны располагать к интиму. Когда я пришел в этот театр, зал был оборудован лампами дневного освещения. Так не должно быть, светлое место в театре – это сцена, остальное должно быть приглушено. Посмотрите, в старом здании МХАТа, который в Камергерском переулке, деревянные сидения, даже не кресла, все очень скупо освещено, и лишь одно яркое пятно, которое называется сценой. Вообще, театр – очень интимная штука. Почему, скажем, я ставил «Чайку» на малой сцене? Потому что там есть такие нюансы, такие переходы, которые на большой сцене невозможно сыграть. Кстати, «Джут» тоже пойдет на малой сцене. Но это уже будет в новом сезоне.