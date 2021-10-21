Рубеж Индии в один миллиард вакцин

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Иллюстративное фото: Kazpravda.kz
21 октября 2021 года кампания вакцинации против COVID-19 в Индии достигла исторического рубежа - введен 1 миллиард доз вакцины. Около 75% подходящего для вакцинации населения (18+) получили первую дозу, а около 30% получили обе дозы, передает Kazpravda.kz.

Контрольный рубеж в 1 миллиард был достигнут менее чем за 40 недель - первая доза вакцины была введена 16 января 2021 года. Сегодня Индия - единственная страна, которая разработала несколько вакцин на нескольких платформах (COVAXIN Bharat Biotech использует платформу инактивированных вирусов, Zycov-D - это ДНК-вакцина, Covishield - вирусная векторная вакцина, Gennova претендует на звание первой мРНК-вакцины в Индии).

Почти все из 1 миллиарда введенных доз были произведены в Индии. Более того, более 95% этих доз вакцин было осуществлено системой общественного здравоохранения Индии, что свидетельствует о ее масштабах и надежности. Тем не менее, частные медицинские учреждения также были включены в программу вакцинации.

Е.П. г-жа Шубхдаршини Трипати, Посол Индии в Республике Казахстан, прокомментировала:

“Это важный рубеж, которого Индия достигла за относительно короткий период в эти трудные времена. Тот факт, что Индия добилась такого огромного достижения, является свидетельством детального планирования, выполнения, а также ее исследовательского и научного мастерства. В истинном духе Васудхаива Кутумбакама Индия также поделилась своими ресурсами, знаниями, опытом и медикаментами для борьбы с пандемией с более чем 150 странами”.

Для развертывания и доставки вакцин была внедрена комплексная система планирования и реализации. Помимо Национальной целевой группы по целенаправленным исследованиям вакцины против короны, на самом высоком уровне было создано несколько экспертных консультативных групп, в том числе Национальная группа экспертов по управлению вакцинами от Covid-19 (NEGVAC) в августе 2020 года, уполномоченная группа по управлению вакцинами для Covid-19 (EGVAC) в январе 2021 года и рабочая группа Национальной технической консультативной группы по иммунизации (NTAGI).

313 000 центров вакцинации против Covid по всей стране и обученные бригады вакцинации из 740 000 человек, в том числе более 264 000 вакцинаторов, объясняют явный успех кампании вакцинации.

Этот 1-миллиардный рубеж также свидетельствует о неукротимом духе передовых медицинских работников Индии - медсестер, младших медсестер и тысяч вакцинаторов, которые преодолевали трудности, связанные с местностью и погодой, чтобы добраться до самых отдаленных районов, гарантируя, что никто не останется позади. Доставка вакцины с помощью дронов также недавно была опробована в северо-восточном регионе страны. Особое внимание уделяется работе с беременными и кормящими женщинами, обездоленными, бродягами и другими уязвимыми группами. Кроме того, программа теперь включает в себя центры вакцинации COVID на рабочем месте, вакцинацию рядом с домом и мобильные пункты вакцинации для облегчения доступа. Также была проведена приоритетная вакцинация школьных учителей для обеспечения безопасного образования для детей.

Эта веха демонстрирует мастерство Индии на различных этапах вакцинации - разработке новых вакцин, производстве вакцин, внедрении и технологиях. К концу 2021 года Индия рассчитывает на увеличение ежемесячного производства вакцин против Covid-19, а также количества вариантов вакцины и доли полностью вакцинированного населения. Это привело бы к большему потенциалу распространения вакцин со всем миром, способствуя реализации видения премьер-министра Индии «Одна Земля, одно здоровье».

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