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​Рубеж огня и строка устава
Даулет ЕЛЕУСИЗОВ

Командование обозначило основные направления, по которым будет совершенствоваться боевая подготовка войск в 2017 учебном году. Основные усилия в боевой учебе военнослужащих в начавшемся учебном году будут направлены на поддержание высокого уровня боеспособности войск, повышение качества организации и проведения занятий боевой подготовки.

Предстоящий подготовительный период будет насыщен практическими занятиями по полевой выучке личного состава, где основное внимание будет уделено подготовке тактического звена. Вместе с тем будет продолжено совершенствование методов работы органов военного управления по организации боевых действий и управлению войсками с использованием современных автоматизированных систем управления и связи.

Продолжится практика проведения и участия казахстанских военнослужащих в двухсторонних и межвидовых учениях как на территории страны, так и в международных, с отработкой вопросов перебазирования личного состава, вооружения и военной техники. В течение нынешнего года войска примут участие в ряде масштабных международных антитеррорис­тических и миротворческих учений «Кабылан жолы-2017», «Степной орел-2017», «Боевое братство-2017», «Нерушимое братство-2017», «Бое­вое содружество-2017», «Охота на лис-2017». В том числе в сос­таве воинских контингентов Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ – в учениях «Взаимодействие-2017», а также Вооруженных сил государств – членов ШОС – в учениях «Мирная миссия-2017». Местом проведения масштабных совместных практических тренировок станут военные полигоны Казахстана, России, Армении и Китая.

В рамках оперативной подготовки войск запланированы занятия по боевой готовности, учас­тие органов управления видов, родов и региональных командований Вооруженных сил в командно-штабных военных играх, а также в оперативно-стратегическом учении «Каратау-2017». В ходе боевой подготовки продолжится совершенствование огневой, физичес­кой, специальной и государственно-правовой подготовки личного состава. Мобилизационная подготовка в 2017 году будет включать тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности.

Одним из центральных событий предстоящего года станет проведение военного парада в честь 25-летия Вооруженных сил страны, а также продолжение и качественное расширение опыта состязательных форм боевой учебы военнослужащих в рамках Армейских международных игр-2017, запланированные в июле и августе. В программу предстоящих армейских игр будут включены 27 конкурсов, четыре из которых – совершенно новые по формату и участникам. Это соревнования среди инспекторов ВАИ «Дорожный патруль», «Соревнования экипажей БПЛА», конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих государств – участников СНГ «Воин Содружества» и соревнования среди военнослужащих военной полиции «Страж порядка». Причем три международных конкурса – «Снайперский рубеж», «Мастера артиллерийского огня» и «Соревнования экипажей БПЛА» – пройдут на территории Казахстана.

Отдельные задачи по боевой подготовке стоят перед каждым видом войск ВС РК. В Сухопутных войсках будет продолжена работа по повышению боевой и мобилизационной готовности воинских частей и соединений в соответствии с характером современных войн и вооруженных конфликтов. В Силах воздушной обороны внимание будет уделено поддержанию высокого уровня боеготовности, повышению профессионализма, совершенствованию летным составом техники пилотирования в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью. В Военно-морских силах продолжится работа по организации боевого дежурства кораб­лей, взаимодействию с вышестоящими органами военного управления.

В минувшем учебном году личный состав соединений и воинских частей Вооруженных сил демонстрировал положительную динамику роста профессионального мастерства, совершенствуя полевую, летную и морскую выучку. Военнослужащие достигли определенных успехов и роста в ходе плановой боевой учебы, в том числе в индивидуальной подготовке солдата, военнослужащего по контракту и офицера, повышении знаний и умений при овладении штатным оружием и техникой.

При этом значимыми событиями боевой подготовки в 2016 году стали оперативно-тактические, тактико-специальные и международные учения «Айбалта-2016», «Каратау-2016», «Взаи­модействие-2016», «Нерушимое братство-2016», «Кемб­рийский патруль» и военно-пат­риотический форум молодежи «Айбын». Следует отметить успешное участие казахстанских военнослужащих в соревнованиях «Воин Содружества» и «Алтын үкі», а также в конкурсах Армейских международных игр, два из которых впервые были проведены на военной базе «Матыбулак» в Казахстане.

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