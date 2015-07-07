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Рубежи модернизации
Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау
Мощность установки – 133 тыс. тонн бензола в год. Здесь создано 270 новых рабочих мест. Проект стоимостью более миллиарда долларов реализован в рамках первой пятилетки ГП ФИИР. Как сообщил генеральный директор АНПЗ Кайрат Уразбаев, завод наладил производство высокооктанового компонента с октановым числом 103 единицы.
– Такого достижения у казах­станских переработчиков еще не было. Мы перешли на выпуск высокооктанового горючего, столь необходимого стране. При этом из нашего бензина убран бензол – вредный с экологической точки зрения компонент, – сказал Кайрат Уразбаев, отметив, что первая партия бензола, служащего исходным сырьем для нефтехимических производств, отправится в Китай. С запуском предприятий газохимического комплекса в специальной экономической зоне эта продукция будет востребована у отечественных производителей.
В начале августа на заводе заработает еще одна новая установка – по производству 496 тыс. тонн в год параксилола. На будущий год планируется сдача в эксплуатацию комплекса глубокой переработки нефти, что позволит производить порядка 1,7 млн тонн бензина и 1,6 млн тонн дизтоплива.
Нефтепереработчики с гордостью подчеркивают, что выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью сделает экономику страны конкурентоспособнее, что немаловажно в свете вступления в ВТО. Кроме того, модернизация позволит насытить рынок высокооктановыми горюче-смазочными материалами и обеспечить предприятия создаваемого нефтехимического сектора сырьем для выпуска продукции.

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