инфографика Натальи Ляликовой

Ставка на кадры

Одно из стратегических направлений государства, как неоднократно говорил Президент, – развитие человеческого капитала. И здесь высшее и послевузовское образование играет важнейшую роль, поскольку сотрудники с дипломом быстрее осваивают новые направления. По информации пресс-службы Министерства науки и высшего образования, за последние семь лет в стране выделено 655,7 тыс. образовательных грантов. Рост по сравнению с 2019 годом составил 1,3 раза. Если говорить о финансовой стороне вопроса, то увеличение затрат на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием составило 2,6 раза (1,516,5 трлн тенге).

– Развитие человеческого капитала требует комплексного подхода. В стране не просто открыт доступ к высшему образованию через увеличение числа грантов, но и созданы условия, чтобы молодежь могла полностью сосредоточиться на учебе. За последние семь лет размер стипендий в стране значительно вырос. Сегодня студенты получают 52 372 тенге, а будущие педагоги – 84 000 тенге, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году, когда выплата составляла всего 20 949 тенге. Сумма стипендии магистрантов достиг­ла 117 098 тенге, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом (53 530 тенге). Наибольший рост показали выплаты докторантам. Сейчас их стипендия составляет 262 500 тенге, что в 3,2 раза выше уровня 2019 года, когда они получали 81 998 тенге, – приводит цифры руководитель аппарата Министерства науки и высшего образования Мадияр Кожахмет, добавляя, что студенты-сироты, а также лица с инвалидностью I и II групп получают компенсации затрат на проживание в общежитиях (их размер 29 МРП, то есть 125 425 тенге).

Финансовая сторона хоть и имеет важное значение, но не конечная в вопросах создания благополучной среды для обучения. Чтобы хорошо учиться и заниматься научной деятельностью, нужно также не переживать о решении жилищного вопроса. За семь лет введено в эксплуатацию 281 общежитие на 72 125 мест, и, как результат, дефицит мест в студенческих домах сокращен в 15,7 раза: с 82 тыс. до 5,2 тыс., что говорит о существенном изменении ситуации в инфраструктуре, предназначенной для учащихся вузов.

– Развитие студенческих общежитий дает системе высшего образования сразу несколько важных эффектов. Прежде всего – учеба в вузах становится доступнее для молодежи из регионов, а финансовая нагрузка на их семьи заметно снижается. Кроме того, сами университеты получают возможность развивать кампусы и формировать полноценную студенческую среду. При этом достигнутые показатели не означают, что вопрос полностью закрыт. Потребность в 5,2 тысячи мест все еще сохраняется. Поэтому дальше мы будем работать точечно – в тех городах и вузах, где нехватка жилья ощущается острее всего. При этом нельзя забывать и о качестве самих общежитий. Они должны представлять комфортное пространство, где есть все условия для жизни, учебы, отдыха и общения, – добавляет Мадияр Кожахмет.

Вклад в науку

Положительная тенденция отмечается и в научной сфере. За последние семь лет ее финансирование выросло почти в шесть раз. По информации пресс-службы Министерства науки и высшего образования, если в 2019 году внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составляли 42,3 млрд тенге, то в 2025-м – 252,5 млрд тенге. Это залог нормальных условий для работы ученых, так как без существенных вливаний невозможно обновить старые лаборатории, закупить современное оборудование, оплатить доступ к мировым научным базам и удержать в стране талантливых исследователей.

Государство создало необходимые условия, чтобы наука могла развиваться. Важно, чтобы проекты не пылились на полках в виде отчетов, а превращались в реальные технологии, помогали отечественным предприятиям и заменяли импортные решения. Безусловно, большая роль здесь отводится вузам. Университет сегодня должен не просто быть местом, где выдают дипломы, но и пространством для настоящей науки.

– Вы сами знаете, что мы активно реализуем стратегию по превращению Казахстана в ведущий академический и образовательный хаб Центральной Азии. В этом направлении уже не первый год проводится колоссальная работа. Сегодня в нашей стране действуют филиалы 33 зарубежных вузов в различных формах сотрудничества. Кроме того, количество иностранных студентов, обучающихся у нас, составляет порядка 41 тысячи, – резюмирует руководитель аппарата МНВО.

Семь лет пролетели быстро. Но, как показывают цифры, этого времени хватило для того, чтобы сдвинуть системы высшего образования и научной сферы, если не на максимальный уровень, то на более достойный. И это дает надежду, что в следующую семилетку Казахстан станет страной, где развитие экономики будет ориентироваться на науку, передовые инновации и созидательную энергию молодого поколения.