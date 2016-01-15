Трехлетний запрет на все виды рубок леса, в том числе и санитарные, введен на территории государственного природного резервата «Ертic орманы» Павлодарской области. Этот сосновый лесной массив на юго-востоке региона систематически становится объектом браконьерского промысла, в котором порой участвуют и те, кто должен охранять реликтовый бор. Зачастую хищение древесины проводится под маркой санитарной, природоохранной рубки.
Чтобы предотвратить негуманное отношение к природе и сохранить бор, в том числе и от «рукотворных» пожаров, исполнительная власть региона и общественность не единожды обращались в Правительство РК с просьбой запретить любые порубки в этом лесном массиве, именуемом в народе «Шалдайский бор».
Просьба была услышана. Как сообщил в интервью руководитель отдела лесного хозяйства и животного мира областного управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Муратбек Алижикеев, решение о моратории принято. В Минсельхозе РК по этому поводу издан и подписан приказ, согласованный во всех необходимых инстанциях. Сейчас он находится на регистрации в Министерстве юстиции.
В приказе Комитета лесного и охотничьего хозяйства и животного мира РК на 2016 год объемы допустимой вырубки леса для «Ертic орманы» не значатся. Сотрудники лесной инспекции и охраны останутся на своих рабочих местах. Штат не сокращается.
И еще. Как отметил руководитель лесного отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кумар Кусаинов, в ведомстве подсчитали прошлогодний ущерб, нанесенный государству незаконными рубками леса на территории «Ертic орманы». Тогда было зарегистрировано 102 факта. Ущерб составил 814 млн тенге. При этом задержано 17 транспортных средств, возбуждено 102 уголовных дела, 10 материалов передано в суд.
В ведомстве надеются, что мораторий поможет спасти от уничтожения уникальный ленточный сосновый бор, площадь которого на территории государственного лесного фонда в Павлодарской области составляет всего 277,9 тыс. га.