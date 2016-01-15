Трехлетний запрет на все виды рубок леса, в том числе и санитарные, введен на территории государственного природного резервата «Ертic орманы» Павлодарской области. Этот сосновый лесной массив на юго-востоке региона систематически становится объектом браконьерского промысла, в котором порой участвуют и те, кто должен охранять реликтовый бор. Зачастую хищение древесины проводится под маркой санитарной, природоохранной рубки.

Чтобы предотвратить негуманное отношение к природе и сохранить бор, в том числе и от «рукотворных» пожаров, исполнительная власть региона и общественность не единожды обращались в Правительство РК с просьбой запретить любые порубки в этом лесном массиве, именуемом в народе «Шалдайский бор».

Просьба была услышана. Как сообщил в интервью руководитель отдела лесного хозяйства и животного мира областного управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Муратбек Алижикеев, решение о моратории принято. В Минсельхозе РК по этому поводу издан и подписан приказ, согласованный во всех необходимых инстанциях. Сейчас он находится на регистрации в Министерстве юстиции.

В приказе Комитета лесного и охотничьего хозяйства и животного мира РК на 2016 год объемы допустимой вырубки леса для «Ертic орманы» не значатся. Сотрудники лесной инспекции и охраны останутся на своих рабочих местах. Штат не сокращается.

И еще. Как отметил руководитель лесного отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кумар Кусаинов, в ведомстве подсчитали прошлогодний ущерб, нанесенный государству незаконными рубками леса на территории «Ертic орманы». Тогда было зарегистрировано 102 факта. Ущерб составил 814 млн тенге. При этом задержано 17 транспорт­ных средств, возбуждено 102 уголовных дела, 10 материалов передано в суд.

В ведомстве надеются, что мораторий поможет спасти от уничтожения уникальный ленточный сосновый бор, площадь которого на территории государственного лесного фонда в Павлодарской области составляет всего 277,9 тыс. га.