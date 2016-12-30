Общество
Рудненским школе-интернату и детдому подарили транспорт
Ботагоз Балтабаева
Сертификаты на покупку автомобиля и автобуса вручил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов воспитанникам школы-интерната и детского дома в Рудном, передает Kazpravda.kz.

Сегодня глава региона посетил организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы поздравить их с праздником.

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"Я хочу пожелать вам в Новом году здоровья, хорошей учебы, чтобы вы обязательно занимались спортом, интересными увлечениями, которые пригодятся вам во взрослой жизни, чтобы вы были счастливыми, добрыми и сильными! Пусть сбудутся все ваши заветные мечты. Я знаю, что вы часто выезжаете на соревнования, участвуете в олимпиадах и вам нужен транспорт, поэтому сегодня мы приехали к вам не с пустыми руками", – сказал Архимед Мухамбетов на встрече в детском доме.

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Глава региона вручил Рудненской специальной школе-интернату № 1 сертификат на покупку автомобиля для хозяйственных нужд, детскому дому Рудного – сертификат на покупку автобуса.

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Кроме того, от имени акима области детскому дому подарили художественную литературу и спортивный инвентарь, школе-интернату – компьютерную технику. Как заверили организаторы, каждый воспитанник получит новогодний подарок.

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