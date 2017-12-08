Рудничанин обманом увез на такси девочку и надругался

В Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области поступило уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Рудного по статье "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней", сообщает alau.kz
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По материалам дела областного суда, подсудимый на такси поехал в один из поселков Костанайского района, где проживает несовершеннолетняя со своей семьей. Мужчина сообщил, что ее родной дядя хотел отвезти девочку в больницу на обследование, для чего прислал такси.
"Подсудимый ждал в машине на заднем сидении. Девочка села в машину на переднее сидение, не подозревая об опасности, поскольку знала подсудимого. Он приходил в гости с ее дядей. Автомобиль направился в гостиницу, где он заранее снял номер. Мужчина пояснил, что им необходимо подождать одного человека. Находясь в номере, он дважды надругался над девочкой", – говорится в информации Костанайского областного суда.
После подсудимый отвез девочку на вокзал. Оттуда она самостоятельно на автобусе добралась домой и рассказала обо всем матери.