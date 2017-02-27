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​Рудником больше
Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Полиметаллическое месторождение в районе села Путинцево было разведано больше 30 лет назад. Долгое время промышленники отказывались от его разработки из-за низкого содержания металлов. Однако появление современных технологий убедило ТОО КГК (Казахстанская горнорудная компания) в перспективности объекта.

Как отметили специалисты предприя­тия, проектом учтены все основные факторы влияния на окружающую среду. В частности, район возле Путинцево изо­билует подземными водами, поэтому для разработки руды возможен только открытый способ – карьерный. Часть горы планируется срезать.

– Будет снято 540 тысяч кубов поч­вы, – пояснил руководитель проект­ной группы КГК Рысбек Асанбаев. – Объем вскрышной породы составит 324 тысячи тонн в год. Всего же проект рассчитан на семь лет. Предусматривается обратная засыпка карьера и полная его рекультивация.

Как заверили представители компании, будет учтено каждое деревце, лесовосстановление пройдет в полном объеме. В целом ежегодно ТОО планирует вкладывать в проект более 1 млрд тенге, при этом от 1 до 3% пойдет на развитие района. Только в первый год работы будет создано 170 рабочих мест.

– Компания намерена работать с местными кад­рами и при необходимости проводить обучение и переобучение, – отметил руководитель проектной группы. – При условии сотрудничества с Казцинком будет возможность переработки руды, содержащей медь, цинк и свинец на Зыряновской обогатительной фабрике.

Сейчас проект Путинцевского рудника направлен на государственную экспертизу. При положительном заключении работы могут начаться в нынешнем году.

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