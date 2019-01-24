​Рука помощи

Активная и целеустремленная девушка – магистр педагогики, сейчас учится в аспирантуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. За ее плечами – несколько лет преподавательской и общественной деятельности, волонтерства. Все это позволяет ей находить нужные слова в беседах с молодежью, помогать в решении важных для них проблем.

– В ресурсный центр идут с разными чаяниями, зачастую просто не зная, куда еще можно обратиться за помощью, в том числе информационной.

Практически все, о чем говорил Президент на открытии Года молодежи, касается работы ресурсного центра.

Это и вопросы занятости, социализации молодежи, адаптации на рынке труда.

В специальном отделе мы даем консультации по всем государственным программам, связанным с приобретением жилья, трудоустройством, в том числе «С дипломом – в село!», открытием собственного бизнеса, получением профессии.

Жизнь показывает, что к выбору профессии стоит относиться весьма и весьма серьезно, уверена Альфия. По ее словам, вопрос профориентации должен вставать как можно раньше, начиная со школьной скамьи молодой человек должен понимать, кем он станет в ближайшем будущем, какая профессия ему по душе и в то же время востребована на современном рынке труда, а значит, принесет материальное благополучие и уверенность в завтрашнем дне. К сожалению, сейчас часто бывает, что, получив диплом об образовании, молодой специалист плохо представляет свое будущее, не имеет перспектив на жизнь и предложений по работе. Чтобы таких ситуаций не возникало, в центре проводятся психологические тренинги, на которых специалисты помогают тем, кто не может справиться с трудной задачей выбора самостоятельно, найти себя в этой жизни.

– Мы учим, как писать резюме, как беседовать с работодателем, как подать себя с лучшей стороны, – говорит Альфия. – В случае если молодой человек хочет открыть собственный бизнес, выходим на палату предпринимателей «Атамекен», которая проводит бизнес-курсы для начинающих. Еще один актуальный для молодежи вопрос – жилье. Мы поддерживаем контакты с акиматом Уральска, Жилстросбербанком, «сводим» со специалистами, которые могут разъяснить все условия получения жилья и осуществления накоплений. Причем делаем это не только после обращения конкретных молодых людей, но и сами организуем встречи с ними, помогаем найти ответы на животрепещущие вопросы. Вся эта работа ведется не только в городе, филиалы ресурс­ного центра работают во всех райо­нах области.

По мнению девушки, особое внимание необходимо уделить категории молодежи, которая нигде не работает, не учится и не может найти свою нишу.

– Нам следует акцентировать на них свое внимание. Эти ребята чаще всего относятся к категории сирот или инвалидов. А бывает, что, имея и семью, и здоровье, они просто не могут определиться, кем быть или же получать невост­ребованную на рынке труда профессию. В списке тех, кто не может получить работу, есть и вышедшие из исправительных учреждений. Все они требуют помощи. Но молодым людям не стоит мечтать о том, чтобы ничего не делать и получать много денег, нужно трудиться. Почему бы не найти себя в аграрном секторе? Наше отношение к работе на земле должно измениться, – считает Альфия Жаксыгалиева.