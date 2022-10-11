Рукопись 17-го века об Амире Тимуре нашли в Таджикистане

В Душанбе обнаружили рукопись о жизнедеятельности Амира Темура, датирующуюся 1618 годом. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского центра духовности и просветительства, передает Kazpravda.kz.

Таджикский ученый Бадриддин Максудов назвал найденную книгу одной из самых древнейших тюркских рукописей, дошедших до 2022 года, отмечает Repost.uz.

Кто написал рукопись и когда она была скопирована, пока неизвестно.

В настоящее время её планируется перевезти в Узбекистан, после чего стартует углубленное исследование при участии местных специалистов, пишет издание.