Рукописи не горят: чем удивляет премьера спектакля «Мастер и Маргарита» в Астане

Афиша
Дана Аменова
корреспондент

Поставить «Мастера и Маргариту» на сцене — всегда риск: булгаковский текст слишком многослоен, а его образы давно стали каноническими для читателей. Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького в Астане принял этот вызов, представив собственную версию культового романа в постановке Игоря Седина, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба театра

Премьерный спектакль в жанре философско-мистической драмы стал не просто инсценировкой знаменитого сюжета, а масштабным визуально-музыкальным высказыванием о природе страха, любви и ответственности человека перед лицом вечности.

Первое, что приковывает взгляд с открытием занавеса – смелое и точное решение сценического пространства. Выступив одновременно режиссером и сценографом, Игорь Седин выстроил подвижный, трансформирующийся мир, в котором советская Москва 1930-х годов и древний Ершалаим сплавлены в единую систему координат.

Центральным элементом визуальной партитуры становится лаконичная, но многофункциональная конструкция  перегородка с дверью, превращающаяся то в границу между реальностью и потусторонним, то в портал между эпохами. Сценография не перегружена бытовыми деталями: воздух пространства заполняют игра теней, плотный сценический дым и мастерски выстроенный свет.

Костюмы артистов, созданные Николь Файль, тонко подчеркивают контраст двух миров  от узнаваемой сатирической эстетики советской Москвы до строгой, монументальной пластики ершалаимских сцен.

Инсценировка столь объемного романа неизбежно требует жесткого отбора материала. Режиссерская версия фокусируется на столкновении трех пластов: гротескной сатиры на московские нравы, философской трагедии Понтия Пилата и лирической линии Мастера и Маргариты.

Спектакль развивается по нарастающей. Первое действие берет неспешный, медитативный разгон: зритель постепенно погружается в атмосферу жарких Патриарших прудов и тревожных предчувствий. Динамика заметно ускоряется ближе к антракту и достигает кульминации во втором акте.

Вместе с тем попытка вместить в три с лишним часа основные сюжетные узлы привела к определенной фрагментарности: линия Иешуа и прокуратора, как и знаменитый бал у Сатаны, даны довольно конспективно, что требует от зрителя предварительного знания литературного первоисточника.

Особую роль в постановке играет музыкальное оформление, созданное Асель Красниковой. Музыка здесь не просто фон, а полноценный драматургический инструмент, задающий эмоциональный градус сцен. Впрочем, обилие вставных вокально-пластических номеров порой сбивает строгий ритм повествования.

В сатирических эпизодах пластика и музыка точно подчеркивают булгаковскую иронию, но в отдельных номерах — например, в танце санитаров и финальной «Аллилуйе» — яркая эстрадная подача создает стилистический контраст с трагической глубиной первоисточника.

Главной удачей спектакля стали яркие актерские работы, удерживающие внимание зала на протяжении всего вечера. Безусловным центром притяжения является Сергей Матвеев, блестяще воплотивший сразу два ключевых и полярных по своей природе образа Ивана Николаевича Понырева и Понтия Пилата.

В то же время Понтий Пилат в интерпретации народного артиста КР, заслуженного деятеля РК, кавалера ордена Дружбы РФ Сергея Матвеева – фигура подлинно шекспировского масштаба, раздираемая властью, физической болью и малодушием.

Олег Смирнов играет Воланда его без пафосной демонической театральности как уставшего, проницательного наблюдателя, в интонациях которого сквозят холодная мудрость и горькая насмешка над человеческой суетой.

Неистовая свита Воланда, блестяще воплощенная Юрием Козулевым, Денисом Сираевым, Дмитрием Маштаковым и Юлией Дюсебаевой, врывается в спектакль карнавальным вихрем. В их гротескных, пугающе притягательных персонажах — Коровьева, Фагота, Азазелло, Кота Бегемота и Геллы — озорной фарс тонко переплетается со зловещей мистикой.

На этом ярком, эксцентричном фоне образы Мастера, Маргариты и Иешуа Га-Ноцри, которые воплотили Илья Соболев,  Анастасия Понеделкова, выглядят более камерными и сдержанными. Им отведено более скромное количество сценического времени, чем привыкли ожидать поклонники любовной линии романа, однако артистам удается передать главное – внутреннюю тишину, хрупкость и готовность идти до конца ради истины и любви.

Иван Бездомный, которого сыграл Данил Хомко, становится своеобразным проводником для зрителя, чье сознание на глазах проходит путь от самоуверенного невежества до болезненного прозрения.

Перед публикой развернулся смелый, зрелищный и живой театральный эксперимент. При всей своей длительности новое прочтение классики от Игоря Седина увлекает искренностью и глубиной. Артисты не стремятся предоставить готовые ответы, а лишь напоминают о главном булгаковском парадоксе: даже в мире, где бал правит абсурд, единственной подлинной силой остается свободный выбор человеческого сердца.


#Астана #премьера #ГАРТД #Мастера и Маргарита

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