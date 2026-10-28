Рукописи не горят: чем удивляет премьера спектакля «Мастер и Маргарита» в Астане

Поставить «Мастера и Маргариту» на сцене — всегда риск: булгаковский текст слишком многослоен, а его образы давно стали каноническими для читателей. Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького в Астане принял этот вызов, представив собственную версию культового романа в постановке Игоря Седина, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Премьерный спектакль в жанре философско-мистической драмы стал не просто инсценировкой знаменитого сюжета, а масштабным визуально-музыкальным высказыванием о природе страха, любви и ответственности человека перед лицом вечности.

Первое, что приковывает взгляд с открытием занавеса – смелое и точное решение сценического пространства. Выступив одновременно режиссером и сценографом, Игорь Седин выстроил подвижный, трансформирующийся мир, в котором советская Москва 1930-х годов и древний Ершалаим сплавлены в единую систему координат.

Центральным элементом визуальной партитуры становится лаконичная, но многофункциональная конструкция – перегородка с дверью, превращающаяся то в границу между реальностью и потусторонним, то в портал между эпохами. Сценография не перегружена бытовыми деталями: воздух пространства заполняют игра теней, плотный сценический дым и мастерски выстроенный свет.

Костюмы артистов, созданные Николь Файль, тонко подчеркивают контраст двух миров – от узнаваемой сатирической эстетики советской Москвы до строгой, монументальной пластики ершалаимских сцен.

Инсценировка столь объемного романа неизбежно требует жесткого отбора материала. Режиссерская версия фокусируется на столкновении трех пластов: гротескной сатиры на московские нравы, философской трагедии Понтия Пилата и лирической линии Мастера и Маргариты.

Спектакль развивается по нарастающей. Первое действие берет неспешный, медитативный разгон: зритель постепенно погружается в атмосферу жарких Патриарших прудов и тревожных предчувствий. Динамика заметно ускоряется ближе к антракту и достигает кульминации во втором акте.

Вместе с тем попытка вместить в три с лишним часа основные сюжетные узлы привела к определенной фрагментарности: линия Иешуа и прокуратора, как и знаменитый бал у Сатаны, даны довольно конспективно, что требует от зрителя предварительного знания литературного первоисточника.

Особую роль в постановке играет музыкальное оформление, созданное Асель Красниковой. Музыка здесь не просто фон, а полноценный драматургический инструмент, задающий эмоциональный градус сцен. Впрочем, обилие вставных вокально-пластических номеров порой сбивает строгий ритм повествования.

В сатирических эпизодах пластика и музыка точно подчеркивают булгаковскую иронию, но в отдельных номерах — например, в танце санитаров и финальной «Аллилуйе» — яркая эстрадная подача создает стилистический контраст с трагической глубиной первоисточника.

Главной удачей спектакля стали яркие актерские работы, удерживающие внимание зала на протяжении всего вечера. Безусловным центром притяжения является Сергей Матвеев, блестяще воплотивший сразу два ключевых и полярных по своей природе образа Ивана Николаевича Понырева и Понтия Пилата.

В то же время Понтий Пилат в интерпретации народного артиста КР, заслуженного деятеля РК, кавалера ордена Дружбы РФ Сергея Матвеева – фигура подлинно шекспировского масштаба, раздираемая властью, физической болью и малодушием.

Олег Смирнов играет Воланда его без пафосной демонической театральности как уставшего, проницательного наблюдателя, в интонациях которого сквозят холодная мудрость и горькая насмешка над человеческой суетой.

Неистовая свита Воланда, блестяще воплощенная Юрием Козулевым, Денисом Сираевым, Дмитрием Маштаковым и Юлией Дюсебаевой, врывается в спектакль карнавальным вихрем. В их гротескных, пугающе притягательных персонажах — Коровьева, Фагота, Азазелло, Кота Бегемота и Геллы — озорной фарс тонко переплетается со зловещей мистикой.

На этом ярком, эксцентричном фоне образы Мастера, Маргариты и Иешуа Га-Ноцри, которые воплотили Илья Соболев, Анастасия Понеделкова, выглядят более камерными и сдержанными. Им отведено более скромное количество сценического времени, чем привыкли ожидать поклонники любовной линии романа, однако артистам удается передать главное – внутреннюю тишину, хрупкость и готовность идти до конца ради истины и любви.

Иван Бездомный, которого сыграл Данил Хомко, становится своеобразным проводником для зрителя, чье сознание на глазах проходит путь от самоуверенного невежества до болезненного прозрения.

Перед публикой развернулся смелый, зрелищный и живой театральный эксперимент. При всей своей длительности новое прочтение классики от Игоря Седина увлекает искренностью и глубиной. Артисты не стремятся предоставить готовые ответы, а лишь напоминают о главном булгаковском парадоксе: даже в мире, где бал правит абсурд, единственной подлинной силой остается свободный выбор человеческого сердца.



