Статьи Рукописи не горят – они говорят Бектур КАДЫРОВ



На вернисаже писатель Аким Тарази отметил особую значимость события для читателей, а также то, что открытие выставки "Национальные ценности Республики Казахстан" совпало с выборами Президента РК. Сауытбек Абдрахманов, президент АО "РГ "Егемен Қазақстан", говорил, что у государства, которое сумело сохранить свое духовное достояние, которое чтит свои ценности, обязательно будет светлое будущее.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Казахстане Христиан Камилл подготовил совершенно неожиданный подарок – несколько старинных книг (некоторым уже около полутора веков) из собственной библиотеки, пояснив, что тема выставки его чрезвычайно вдохновила и ему очень близка идея сотрудничества между библиотеками разных стран. Не оставила равнодушной выставка и народную артистку РК Гульжан Аспетову, она пожелала всем казахстанцам дальнейшего развития искусства, культуры знаний.



Несипбек Айтулы, известный писатель, напомнил старую казахскую поговорку о том, что человек живет лишь век, а потомки тысячу лет, но в книгах – тысячи и тысячи лет. "Народ, у которого есть история и есть книги, – вечен", – заключил он. Сенатор Гарифолла Есим порадовался за библиотеку, музейный фонд которой пополняли известные казахстанские деятели. Во многих семьях хранятся старые и ценные книги, и Г. Есим выразил надежду, что почин первых дарителей станет примером для других.



В экспозиции 55 изданий – 30 книг, 25 рукописей, привлекает внимание буквально каждый экспонат. Выставлены такие издания, как рукописи Физули, Навои, Ясави и ряд богословских книг. Представлена коллекция коранов XVIII–XIX веков, а также первые печатные книги Абая "Қазақ ақыны Ибрагим Құнанбайұлының өлеңдері" (1909), "Киргизская хрестоматия" И. Алтынсарина (1879), "Оқу құралы: қазақша әліппе. 1-жылдық кітап" А. Байтурсынова (1922), "Мансапқорлар" Ж. Аймауытова (1925), сочинения Ч. Валиханова (1904), "Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы" Х. Дос­мухамедова (1924) и другие.



Есть книги исследователей истории и литературы: "Очерк истории Семиречья" (1943), вышедший в самый разгар войны, "Ислам" (1918), "История Туркестана" (1922). Заметны издания 1914 года, подаренные профессором Н. Исингариным: "Атлас Азиатской России" и трехтомник "Азиатская Россия". На одной из карт с изображением территории Казахстана Каспийское море нанесено, а Аральское – нет. Значит, оно пересыхало и в прежние века. И еще много интересного, неизвестного можно узнать из старинных рукописей и манускриптов.

