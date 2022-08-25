Рукописи не горят

Ценные архивные документы переданы Казахстану из Турции.

Очень плодотворной оказалась поездка сотрудников Национального центра рукописей и редких книг Министерства культуры и спорта в Турцию. Казахстанским специа­листам был обеспечен доступ к богатейшим фондам Османского архива и библиотеки медресе мечети Сулеймание. А это, как говорят профессионалы, большая честь и удача для каждого архивариуса. Еще бы: только в «загашниках» Османского архива собрано ценнейшего по своей исторической значимости материала из 27 фондов, а в 106 коллекциях библиотеки медресе «состоят на учете» 70 тыс. томов письменных и 120 тыс. томов печатных памятников!

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта РК, среди всего этого богатейшего наследия прошлого казахстанским исследователям удалось выявить ценные документы, относящие­ся к истории нашей страны. В частнос­ти, в библиотеке мечети Сулеймание выявлены и взяты копии 19 работ средневековых авторов казахского происхождения.

«Одной из ценных рукописей является Коран, принадлежащий правителю Золотой Орды Узбек-хану, написанный золотыми буквами в XIV веке. Кроме того, в ходе научной командировки сын поэта Зейнеля Сурмели Махмуд Сурмели официально передал в фонд национального центра подлинные рукописи своего отца, которые он хранил как зеницу ока, письма, какими он обменивался с казахским сообществом по всему миру, а также 1 500 стихотворных строк», – рассказал директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков.

Ценные материалы уже доставлены в Казахстан и станут предметом дальнейшего детального и скрупулезного исследования отечественными специалистами. Поездка сотрудников Национального центра рукописей и редких книг Министерства культуры и спорта РК в Турцию выводит сотрудни­чество в этой области между учеными наших стран на совершенно новый уровень. Научная командировка состоялась в рамках реализации государственного комплексного плана «Архив-2025».