Свежий выпуск Рукописи не горят 25 августа 2022 г. 0:13 Рустам Алмазов Ценные архивные документы переданы Казахстану из Турции. Очень плодотворной оказалась поездка сотрудников Национального центра рукописей и редких книг Министерства культуры и спорта в Турцию. Казахстанским специалистам был обеспечен доступ к богатейшим фондам Османского архива и библиотеки медресе мечети Сулеймание. А это, как говорят профессионалы, большая честь и удача для каждого архивариуса. Еще бы: только в «загашниках» Османского архива собрано ценнейшего по своей исторической значимости материала из 27 фондов, а в 106 коллекциях библиотеки медресе «состоят на учете» 70 тыс. томов письменных и 120 тыс. томов печатных памятников! Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта РК, среди всего этого богатейшего наследия прошлого казахстанским исследователям удалось выявить ценные документы, относящиеся к истории нашей страны. В частности, в библиотеке мечети Сулеймание выявлены и взяты копии 19 работ средневековых авторов казахского происхождения. «Одной из ценных рукописей является Коран, принадлежащий правителю Золотой Орды Узбек-хану, написанный золотыми буквами в XIV веке. Кроме того, в ходе научной командировки сын поэта Зейнеля Сурмели Махмуд Сурмели официально передал в фонд национального центра подлинные рукописи своего отца, которые он хранил как зеницу ока, письма, какими он обменивался с казахским сообществом по всему миру, а также 1 500 стихотворных строк», – рассказал директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков. Ценные материалы уже доставлены в Казахстан и станут предметом дальнейшего детального и скрупулезного исследования отечественными специалистами. Поездка сотрудников Национального центра рукописей и редких книг Министерства культуры и спорта РК в Турцию выводит сотрудничество в этой области между учеными наших стран на совершенно новый уровень. Научная командировка состоялась в рамках реализации государственного комплексного плана «Архив-2025».