​Рукоплещет восхищенный зал

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
фото Рафхата ХАЛЕЛОВА

Это не первое творческое соревнование театральных коллективов, которое проходит в Приуралье. На сей раз все представленные на суд зрителей и жюри спектакли были поставлены по пьесам одного автора – лау­реата Государственной премии, международной премии «Алаш» и премии «Платиновый Тарлан» Ирана Гайыпа. На церемонии открытия говорилось о том, что все его творчество пронизано любовью к родной земле. Истинная история Великой степи представлена в его драматургии известными личностями, которые боролись за свободу своего народа. Только в годы независимости их мечта стала явью.

Немаловажно, что для проведения фестиваля была прекрасная сценическая площадка – Западно-Казахстанский казахский драматический театр. Он был построен к 10-летию Независимости. Поэтому каждый день рождения страны для творческого коллектива – праздник особенный. Но театр – это не стены, а многоплановое понятие творчества, работа мысли и души. Именно такое созвучие определяет успех.

Среди почетных гостей театрального праздника была делегация из Македонии, где в сентябре состоялся фестиваль античной драмы «Стоби-2016». Западно-Казахстанский театр успешно выступил на нем со спектаклем «Троя арулары» по трагедии Еврипида. А вот заслуженные награды – «За лучшую женскую роль», «Лучшую режиссуру» и Гран-при – были вручены уже в Уральске, на открытии фестиваля, посвященного 25-летию Независимости.

В Уральск приехали Восточно-Казахстанский областной государственный казахский музыкальный театр им. Абая, Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова, Южно-Казахстанский областной русский драматический театр. Как отметил на церемонии открытия Иран Гайып, Приуралье – это земля, где произошли очень важные для становления казахской государственности события, это родина Махамбета, Жангир-хана, Курмангазы, Дины и других известных людей, которые навсегда останутся для многих поколений примером беззаветного служения своему народу.

Своеобразную атмосферу и высокую планку требований задал первый же спектакль фестиваля. Уральцы показали премьеру драмы «Ан Мухит», посвященной жизни и творчеству известного земляка Мухита Мералиулы. Зал, как чуткий камертон, откликался и на сюжетную фабулу, и на виртуозное исполнение произведений Мухита, которым порадовали артисты Катимолла Бердыгалиев, Сауле Таудаева и Куляш Куанышкалиева. С огромным успехом прошел и еще один спектакль Западно-Казахстанского театра – трагедия «Махамбет», главные герои – казахский народ и поэт, воспевший его в своих стихах и отдавший жизнь в борьбе за независимость.

Своим темпераментом, стремлением к свободе покорил зрителей Абылай-хан в одноименном спектакле Южно-Казахстанского теат­ра. Актерам удалось создать убедительный и яркий образ мудрого, рассудительного и бесстрашного правителя, понимающего, что данная ему власть – это прежде всего ответственность перед будущими поколениями.

Большой жизнеутверждающий заряд отличал спектакль «Адасқан бақ құсы», представленный на фестивале Восточно-Казахстанским театром. Постановка несла большой воспитательный заряд, решая не только художественные, но и серьезные нравственные задачи.

Фестивальная программа состояла из 10 спектаклей. И хотя в большинстве своем происходившие на сцене события отделяло от сегодняшнего дня немалое количество лет, тема формирования гражданской позиции и патриотизма, присущая творчеству Ирана Гайыпа, оставалась центральной во всех постановках.

В итоге были отмечены работы режиссеров Мурата Ахманова и Сагызбая Карабалина (Алматы), Ергали Оразымбетова (Шымкент), Мухангали Томанова (Уральск). По мнению жюри, фестиваль – значимое культурное событие, посвященное юбилею Независимости, ставшей эпохой возрождения национального искусства. Форум не только назвал лучших режиссеров и актеров, открыл новые имена, но и определил направления дальнейшего развития театральных коллективов.

И еще один, не менее значимый результат состоит в том, что нашим современникам теперь гораздо ближе и понятнее далекие исторические события, истоки героизма казахских батыров в их борьбе за свободу и независимость.

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