Рукоплещущий себе Трамп не мог остановиться шесть минут
Президент США Дональд Трамп около шести минут аплодировал себе после того, как выступил с первым ежегодным посланием Конгрессу. Видео с места событий публикует VICE, сообщает Lenta.ru.
Обращение хозяина Белого дома "О положении страны" продолжалось 80 минут и стало самым длинным за последние 18 лет. Глава государства, в частности, рассказал об изменении иммиграционного законодательства и проектах масштабных инвестиций в инфраструктуру.
Обращение "О положении страны" (State of the Union address) – ежегодное послание президента США Конгрессу, в котором он излагает свою оценку ситуации в стране и описывает предстоящие законодательные инициативы.