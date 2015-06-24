Рукоплескала школьникам столица

По возвращении в родной город победителей на железнодорожном вокзале с почестями встретили директор школы, кураторы, одноклассники, родители и журналисты. Ребята выглядели счастливыми и уже на перроне начали делиться своими впечатлениями о поездке в столицу. Самым большим достижением они считают победу в номинации «Лучшая музыкально-театрализованная постановка».
Юные актеры успешно выступили в сценической постановке, где блестяще раскрыли тему «Мәңгілік Ел», перевоплотившись в исторические образы Абылай-хана, Кабанбай-батыра, великого поэта и просветителя Абая, героической дочери казахского народа Маншук Маметовой и других.
Бурный восторг зрителей стал лучшей наградой для устькаменогорского квартета школьников, исполнивших песню «Үш қоңыр», автором которой является Нурсултан Назарбаев. Рукодельница Дария Досказыева, всего за один день смастерившая войлочную сумочку, удостоилась победы в номинации «Лучшая ручная работа». Члены жюри конкурса высоко оценили художественные способности ученика школы Едила Толеубекова, ставшего победителем в номинации «Шабыт».