Рукоплескала школьникам столица Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

По возвращении в родной город победителей на железнодорожном вокзале с почестями встретили директор школы, кураторы, одноклассники, родители и журналисты. Ребята выглядели счастливыми и уже на перроне начали делиться своими впечатлениями о поездке в столицу. Самым большим достижением они считают победу в номинации «Лучшая музыкально-театрализованная постановка».

Юные актеры успешно выступили в сценической постановке, где блестяще раскрыли тему «Мәңгілік Ел», перевоплотившись в исторические образы Абылай-хана, Кабанбай-батыра, великого поэта и просветителя Абая, героической дочери казахского народа Маншук Маметовой и других.

Бурный восторг зрителей стал лучшей наградой для устькаменогорского квартета школьников, исполнивших песню «Үш қоңыр», автором которой является Нурсултан Назарбаев. Рукодельница Дария Досказыева, всего за один день смастерившая войлочную сумочку, удостои­лась победы в номинации «Лучшая ручная работа». Члены жюри конкурса высоко оценили художественные способности ученика школы Едила Толеубекова, ставшего победителем в номинации «Шабыт».



