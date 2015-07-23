Рукопожатие в космосе

Старт пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М», на котором он отправится на Международную космическую станцию вместо британской певицы Сары Брайтман, запланирован на 1 сентября. В состав экипажа, кроме Аимбетова, войдут космонавт Сергей Волков от «Роскосмоса» и астронавт Андреас Могенсен от Европейского космического агентства. В космосе наш соотечественник займется реализацией научной программы, разработанной Национальным центром космических исследований и технологий. Этот полет станет еще одной страницей в международном сотрудничестве по освоению космического пространства.
В связи с этим мне хотелось бы напомнить о весьма примечательной дате, которой отмечен нынешний июль: ровно 40 лет назад, летом 1975 года, мир, затаив дыхание, следил за первым в истории человечества совместным полетом советского и американского космических кораблей по программе «Союз-Аполлон». Этот полет был знаменателен не только очередным прорывом в науке – его поистине эпохальное значение заключалось в том, что он положил начало международному сотрудничеству в космосе, ведь до этого земная орбита была ареной борьбы за первенство между СССР и США.
А тогда, в июле 1975 года, экипажи советского и американского кораблей после стыковки провели в первом совместном полете 46 часов. И именно тогда состоялось первое рукопожатие на орбите советского космонавта Алексея Леонова и американца Томаса Стаффорда. Участники того полета обменялись не только сувенирами, но и обедами – наши угощали своих космических друзей пряниками, черным хлебом, орехами, сливами, мясным паштетом и творогом. Американцы ответили на это индейкой, мясными шариками, супом из морепродуктов с грибами. Звучали тосты за дружбу, но вместо водки, по воспоминаниям участников того полета, они выпили «по стопочке»… борща.
Вообще, дружба, особенно в космосе, – это великая вещь. Еще отец космонавтики Константин Циолковский, будучи великим провидцем, утверждал, что осваивать космос можно лишь совместными усилиями международного коллектива ученых, инженеров, космонавтов, изобретателей. Об этом он писал почти 100 лет назад в научно-фантастической повести «Вне земли», где представил свою программу покорения космического пространства. Через несколько десятков лет ее взял на вооружение еще один талантливый человек – Сергей Королев, под руководством которого был осуществлен первый полет человека в космос. Кстати сказать, именно Королеву принадлежит идея создания постоянно действующей орбитальной станции, прообраз современной МКС.
Сегодня МКС – поистине международный проект, в котором участвуют семнадцать стран мира. В эти дни на Международной станции несут вахту по программе 44-й длительной экспедиции трое космонавтов: командир МКС-44 россиянин Геннадий Падалка, бортинженеры: космонавт Роскосмоса Михаил Корниенко и американский астронавт NASA Скотт Келли. А вскоре к ним прибавятся новые члены международной космической экспедиции.
Что же касается казахстанских космонавтов, то договоренность об их подготовке была достигнута между президентами Казахстана и России Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным еще в 2000 году. Но полет космонавта РК, который должен был состояться 30 сентября 2009 года, был отложен из-за разразившегося тогда мирового финансового кризиса. И вот теперь, будем надеяться, он обязательно состоится, и это станет не только важным политическим шагом, но и укреплением статуса Казахстана как полноценной космической державы.