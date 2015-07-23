Рукопожатие в космосе Свежий выпуск 432 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Старт пилотируе­мого корабля «Союз ТМА-18М», на котором он отправится на Международную космическую станцию вместо британской певицы Сары Брайтман, запланирован на 1 сентября. В состав экипажа, кроме Аимбетова, войдут космонавт Сергей Волков от «Роскосмоса» и астронавт Андреас Могенсен от Европейского космического агентства. В космосе наш соотечественник займется реализацией научной программы, разработанной Национальным центром космических исследований и технологий. Этот полет станет еще одной страницей в международном сотрудничестве по освоению космического пространства.

В связи с этим мне хотелось бы напомнить о весьма примечательной дате, которой отмечен нынешний июль: ровно 40 лет назад, летом 1975 года, мир, затаив дыхание, следил за первым в истории человечества совместным полетом советского и американского космических кораблей по программе «Союз-Аполлон». Этот полет был знаменателен не только очередным прорывом в науке – его поистине эпохальное значение заключалось в том, что он положил начало международному сотрудничеству в космосе, ведь до этого земная орбита была ареной борьбы за первенство между СССР и США.

А тогда, в июле 1975 года, экипажи советского и американского кораблей после стыковки провели в первом сов­местном полете 46 часов. И именно тогда состоялось первое рукопожатие на орбите советского космонавта Алексея Леонова и американца Томаса Стаффорда. Участники того полета обменялись не только сувенирами, но и обедами – наши угощали своих космических друзей пряниками, черным хлебом, орехами, сливами, мясным паштетом и творогом. Американцы ответили на это индейкой, мясными шариками, супом из морепродуктов с грибами. Звучали тосты за дружбу, но вместо водки, по воспоминаниям участников того полета, они выпили «по стопочке»… борща.

Вообще, дружба, особенно в космосе, – это великая вещь. Еще отец космонавтики Константин Циолков­ский, будучи великим провидцем, утверждал, что осваивать космос можно лишь совместными усилиями международного коллектива ученых, инженеров, космонавтов, изобретателей. Об этом он писал почти 100 лет назад в научно-фантастической повести «Вне земли», где представил свою программу покорения космического пространства. Через несколько десятков лет ее взял на вооружение еще один талантливый человек – Сергей Королев, под руководством которого был осуществлен первый полет человека в космос. Кстати сказать, именно Королеву принадлежит идея создания постоянно действующей орбитальной станции, прообраз современной МКС.

Сегодня МКС – поистине международный проект, в котором участвуют семнадцать стран мира. В эти дни на Международной станции несут вахту по программе 44-й длительной экспедиции трое космонавтов: командир МКС-44 россиянин Геннадий Падалка, бортинженеры: космонавт Роскосмоса Михаил Корниенко и американский астронавт NASA Скотт Келли. А вскоре к ним прибавятся новые члены международной космической экспедиции.

Что же касается казахстанских космонавтов, то договоренность об их подготовке была достигнута между президентами Казахстана и России Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным еще в 2000 году. Но полет космонавта РК, который должен был состояться 30 сентября 2009 года, был отложен из-за разразившегося тогда мирового финансового кризиса. И вот теперь, будем надеяться, он обязательно состоится, и это станет не только важным политическим шагом, но и укреплением статуса Казахстана как полноценной космической державы.



