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Общество , Референдум
Руководитель Администрации Президента проголосовал на референдуме

Руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу проголосовал на республиканском референдуме на избирательном участке №59, расположенном в здании Дворца школьников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства. 

Напомним, на республиканский референдум в Казахстане вынесены изменения и дополнения в Конституцию, затрагивающие 33 статьи Основного закона. Пакет поправок инициирован Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках пакета политических реформ. Изменения определяют переход от суперпрезидентской модели к системе «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Поправками предусмотрено сокращение полномочий Главы государства, запрет для близких родственников Президента занимать ключевые должности в государственных органах и квазигосударственных компаниях, изменение системы формирования Сената, введение на выборах разного уровня наряду с пропорциональной также мажоритарной системы и ряд других преобразований.

На голосование поправки вынесены единым пакетом, с вариантами ответа в бюллетене «за» и «против».

Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана в связи с предстоящим референдумом. В своем выступлении Глава государства отметил, что референдум станет проверкой общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность.

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