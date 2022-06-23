Руководитель Медцентра УДП РК Сауле Кисикова поздравила сотрудников государственной службы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальную страницу в Facebook.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с Днем государственных служащих!

Основным движущим механизмом развитого государства является государственный служащий, осуществляющий планомерную политику и конкретные шаги. Поэтому, быть государственным служащим, повышающим статус нации, возвышающим честь страны – дело ответственное. Государственный служащий - предтеча важнейших идей страны, сформировавших деловые навыки.

У нас в народе есть крылатое выражение: «Плодотворная работа наполняет душу». Всегда высокий авторитет, цель которого определяется главной задачей государственного служащего - преданным служением Родине и народу. Пусть ваша работа и поставленные задачи в этом направлении покажут вас только с высоты.