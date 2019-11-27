Руководителей управления природных ресурсов осудили в Жамбылской области
Ряд руководителей управления природных ресурсов Жамбылской области осуждены за коррупционное преступление, передает Kazpravda.kz.
Антикоррупционной службой Жамбылской области ранее окончено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата области Заурбекова М.М. и руководителя Коскудукского учреждения по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата области Нурмолдаева Н.Д., подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями.
"Они, в группе лиц по предварительному сговору, подозревались в перечислении бюджетных средств в сумме 6 млн 221 тыс. тенге директору ТОО "Шыңбота" Солтаеву Н.С. без фактического выполнения лесоустроительных работ на территории Луговского, Сарысуского, Акыртобинского, Мойынкумского, Бурыл-Байталского учреждений по охране лесов и животного мира", – говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.
25 ноября т.г. судом №2 г.Тараз указанные лица признаны виновными:
– Заурбеков М.М. – в злоупотреблении должностными полномочиями, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года, с пожизненным лишением права занимать определенные должности на государственной службе;
– Нурмолдаев Н.Д. – в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, с назначением наказания в виде 4 лет ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности на государственной службе;
– Солтаев Н.С. – в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в крупном размере, с назначением наказания в виде 3 лет ограничения свободы, с лишением права на занятие государственными закупками в сфере оказания услуг, работ, товаров для государственных функций сроком на 3 года.
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